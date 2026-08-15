استانادان بەيجىڭگە ەندى اپتاسىنا 6 رەت ۇشۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - تامىز ايىنىڭ باسىنان باستاپ Air China اۋە كومپانياسى استانا حالىقارالىق اۋەجايىنان بەيجىڭگە ورىندالاتىن رەيستەر سانىن اپتاسىنا التى رەتكە دەيىن ارتتىردى. بۇل تۋرالى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىقارالىق اۋەجايى ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ۇشەۋى استانا - بەيجىڭ باعىتى بويىنشا تىكەلەي، تاعى ۇشەۋى استانا - شيان - بەيجىڭ باعىتى بويىنشا ورىندالادى.
رەيس جيىلىگىنىڭ ارتۋى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا قىتايعا ساپارىن جوسپارلاۋدا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. ەندى جولاۋشىلار ءوز جوسپارىنا قاراي استانادان بەيجىڭگە تىكەلەي ۇشۋدى نەمەسە شيان ارقىلى قاتىنايتىن رەيستى تاڭداي الادى. سونداي-اق رەيستەر سانىنىڭ كوبەيۋى تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ساپارلار ءۇشىن قولايلى ۇشۋ كۇنىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
— Air China اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشۋ باعدارلاماسىن كەڭەيتۋى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن دامىتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستىڭ جالعاسى. استانا حالىقارالىق اۋەجايى ءۇشىن قىتايلىق اۋە تاسىمالداۋشىلارمەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ حالىقارالىق مارشرۋتتىق جەلىنى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
Air China اۋە كومپانياسىنىڭ جاڭا كەستەسى جولاۋشىلارعا ساپارلارىن جوسپارلاۋدا كوبىرەك مۇمكىندىك بەرىپ، قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تۋريستىك، ەكونوميكالىق جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردىڭ ودان ءارى نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى.
Air China رەيستەرىنىڭ كەستەسى:
استانا - شيان - بەيجىڭ: دۇيسەنبى، سارسەنبى، جۇما.
استانا - بەيجىڭ: سەيسەنبى، بەيسەنبى، سەنبى.
Air China - قىتايدىڭ ۇلتتىق اۋە تاسىمالداۋشىسى ءارى ەلدەگى ەڭ ءىرى اۋە كومپانيالارىنىڭ ءبىرى. اۋە كومپانياسىنىڭ نەگىزگى حابى - بەيجىڭ قالاسى. مارشرۋتتىق جەلىسى قىتايدىڭ، ازيانىڭ، ەۋروپانىڭ جانە الەمنىڭ وزگە دە وڭىرلەرىنىڭ ءىرى قالالارىن قامتيدى. Air China حالىقارالىق Star Alliance اۆياتسيالىق اليانسىنىڭ مۇشەسى. اۋە كومپانياسى مەن ونىڭ ەنشىلەس تاسىمالداۋشىلارىنىڭ اۋە پاركى 960-تان استام اۋە كەمەسىنەن تۇرادى. 2025 -جىلى Air China توبى شامامەن 160 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا مەن قۇلجا اراسىندا جاڭا اۋە باعىتتارى اشىلاتىنىن جازدىق.