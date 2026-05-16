استانادا بايتەرەك ماڭىندا شامپان شاشقان بلوگەرگە ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا بلوگەر قوعامدىق ورىندا قوقىس قالدىرعانى ءۇشىن جازالاندى، دەپ حابارلايدى قالالىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سوت ازاماتشا م. -عا قاتىستى ورتاق پايدالانىلاتىن ورىندى لاستاۋ فاكتىسى بويىنشا (ا ق ب ت ك- ءنىڭ 434-2-بابىنىڭ 1-بولىگى) اكىمشىلىك ءىستى قارادى.
2026 -جىلعى 27 -ساۋىردە شامامەن ساعات 01:00- دە ازاماتشا م. استانا قالاسىنداعى نۇرجول كوشەسىندە، «بايتەرەك» مونۋمەنتى ماڭىندا قوعامدىق ورىندا بولا تۇرىپ، شامپان بوتەلكەسىن اشىپ، ىشىندەگىسىن جەرگە توككەن. وسىلايشا ول ورتاق پايدالانىلاتىن ورىندى لاستاعان.
سوت وتىرىسىندا ازاماتشا م. ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، جاساعان ارەكەتىنە وكىنەتىنىن ءبىلدىردى. ول بلوگەر رەتىندە «بايتەرەك» مونۋمەنتىنىڭ اينالاسىندا ترەندتەگى بەينەروليك تۇسىرگىسى كەلگەنىن، كەيىن لاستاعان جەرىن جيناپ كەتكەنىن ءتۇسىندىردى.
قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىسى ازاماتشا م. -نىڭ كىناسىن مويىنداۋ تۋرالى تۇسىنىكتەمەلەرىمەن، ينسپەكتوردىڭ راپورتىمەن، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامامەن، سونداي- اق «instagram» الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن بەينەجازبامەن دالەلدەندى.
اكىمشىلىك جازا تاعايىنداۋ كەزىندە سوت كىنانى مويىنداۋدى جانە شىن جۇرەكتەن وكىنۋدى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار رەتىندە ەسكەردى. اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق. سوت قوعامدىق جۇمىستار قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان تۇلعانىڭ كەلىسىمى بولعان جاعدايدا عانا تاعايىندالاتىنىن دا ەسكەردى.
- ازاماتشا م. قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋعا كەلىسپەگەندىكتەن، سوت ونى كىنالى دەپ تانىپ، 10 ا ە ك مولشەرىندە، ياعني 43250 تەڭگە ايىپپۇل تۇرىندەگى اكىمشىلىك جازا تاعايىندادى. سوت قاۋلىسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن «بايتەرەككە» قۇرمەتسىزدىك تانىتقان استانالىق قاماۋعا الىنعانىن جازعانبىز.