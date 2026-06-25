استانادا بالالارىن سۋبۇرقاققا شومىلدىرعان اتا-انالارعا ايىپپۇل سالىنا باستادى
استانا. قازاقپارات - استانادا بالالارىن سۋبۇرقاققا شومىلدىرعان اتا-انالارعا ايىپپۇل سالىنا باستادى. پوليتسيا تۇرعىندارعا سۋبۇرقاقتاردا شومىلۋ قاۋىپتى ەكەنىن ەسكەرتىپ، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك اتا-انالارعا جۇكتەلەتىنىن مالىمدەدى.
استانادا بوتانيكالىق باقتاعى سۋبۇرقاقتارعا شومىلعان بالالاردىڭ اتا-انالارىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتا باستادى. پوليتسيا سۋبۇرقاقتاردىڭ باسسەين ەمەس ەكەنىن، مۇنداي ورىندار سۋعا تۇسۋگە ارنالماعانىن ءارى بالالاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالدى.
ەلوردانىڭ ەسىل اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى بوتانيكالىق باقتاعى سۋبۇرقاقتارعا شومىلعان بالالاردىڭ اتا-انالارىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتا باستاعانىن مالىمدەدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، بىرنەشە رەت ەسكەرتۋ جاسالعانىنا قاراماستان، كەيبىر اتا-انالار بالالاردىڭ سۋبۇرقاققا تۇسۋىنە ءالى دە رۇقسات بەرىپ ءجۇر. وسىنداي جاعدايلاردا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك ماتەريالدار راسىمدەيدى.
پوليتسيا سۋبۇرقاقتاردىڭ سۋعا تۇسۋگە ارنالماعانىن تاعى ءبىر مارتە ەسكە سالدى. وندا ءجۇرۋ جاراقات الۋعا، ەلەكتر توگىنىڭ سوعۋىنا جانە جۇقپالى اۋرۋلاردى جۇقتىرۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. «اتا-انالاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا، بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا، سونداي-اق ولاردىڭ سۋبۇرقاقتار مەن سۋعا تۇسۋگە ارنالماعان باسقا دا ورىندارعا شومىلۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىرامىز. بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى - بارلىق ەرەسەك ادامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.