استانادا ايەل 15-قاباتتان سەكىرىپ، بالا جاتقان ارباعا قۇلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
— الدىن الا انىقتالعانداي، 27 جاستاعى ايەل تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى تەرەزەدەن سەكىرىپ كەتكەن. قۇلاۋ سالدارىنان ايەل قايتىس بولدى. ايەل ادام قۇلاعان كەزدە ەكى جاسار ءسابي وتىرعان بالالار ارباسىنا تۇسكەن. العان جاراقاتتارى سالدارىنان بالا كوز جۇمدى، — دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتى
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا ەر ادام 8-قاباتتان سەكىرمەك بولعانىن جازعانبىز.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا