KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا ايەل 15-قاباتتان سەكىرىپ، بالا جاتقان ارباعا قۇلادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

    Астанада әйел мен сәби қаза тапты
    Фото: Видеодан скрин

    — الدىن الا انىقتالعانداي، 27 جاستاعى ايەل تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى تەرەزەدەن سەكىرىپ كەتكەن. قۇلاۋ سالدارىنان ايەل قايتىس بولدى. ايەل ادام قۇلاعان كەزدە ەكى جاسار ءسابي وتىرعان بالالار ارباسىنا تۇسكەن. العان جاراقاتتارى سالدارىنان بالا كوز جۇمدى، — دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتى

    قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا ەر ادام 8-قاباتتان سەكىرمەك بولعانىن جازعانبىز.

    اۆتورلار

    الپامىس فايزوللا

    قوعام وقيعا
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور