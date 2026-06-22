KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا اۆتوبۋس لوكوماتيۆپەن سوقتىعىستى

    استانا. KAZINFORM - استانادا اۆتوبۋس تەمىرجول وتكەلىندە لوكوماتيۆپەن سوقتىعىسىپ، ارتىنشا جەڭىل اۆتوكولىككە سوعىلعان.

    Автобус столкнулся с локомотивом и врезался в легковушку в Астане
    Кадр из видео t.me/astanovka98

    الەۋمەتتىك جەلىلەردە كولىك اپاتى ورنىنان تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى. جەلىنى پايدانۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، وقيعا «ۆاگونوزاۆود» ايالداماسى ماڭىندا، ورمان زاۋىتى اۋدانىندا بولعان.

    استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 20 -ماۋسىم كۇنى تىركەلگەن.

    - «يۆەكو» ماركالى مارشرۋتتىق اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى تايبۋرىل اۋدانىنداعى تەمىرجول وتكەلىنەن ءوتۋ كەزىندە لوكوماتيۆكە جول بەرمەگەن. سوققى سالدارىنان «يۆەكو» اۆتوبۋسى ينەرتسيا كۇشىمەن «حيۋنداي» اۆتوكولىگىنە سوعىلعان، - دەپ ءتۇسىندىردى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

    قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى تەكسەرىستەن كەيىن امبۋلاتورلىق ەمدەلۋگە جىبەرىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا استانا قالاسىندا 502 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 616 ادام جاراقات الىپ، 5 ادام مەرت بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور