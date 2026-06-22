استانادا اۆتوبۋس لوكوماتيۆپەن سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - استانادا اۆتوبۋس تەمىرجول وتكەلىندە لوكوماتيۆپەن سوقتىعىسىپ، ارتىنشا جەڭىل اۆتوكولىككە سوعىلعان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە كولىك اپاتى ورنىنان تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى. جەلىنى پايدانۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، وقيعا «ۆاگونوزاۆود» ايالداماسى ماڭىندا، ورمان زاۋىتى اۋدانىندا بولعان.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 20 -ماۋسىم كۇنى تىركەلگەن.
- «يۆەكو» ماركالى مارشرۋتتىق اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى تايبۋرىل اۋدانىنداعى تەمىرجول وتكەلىنەن ءوتۋ كەزىندە لوكوماتيۆكە جول بەرمەگەن. سوققى سالدارىنان «يۆەكو» اۆتوبۋسى ينەرتسيا كۇشىمەن «حيۋنداي» اۆتوكولىگىنە سوعىلعان، - دەپ ءتۇسىندىردى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى تەكسەرىستەن كەيىن امبۋلاتورلىق ەمدەلۋگە جىبەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا استانا قالاسىندا 502 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 616 ادام جاراقات الىپ، 5 ادام مەرت بولدى.