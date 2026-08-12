استانادا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزەتىن جۇرگىزۋشىلەرگە باقىلاۋ كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وتكەن دەمالىس كۇندەرى الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە كولىك جۇرگىزگەن 24 جۇرگىزۋشىنى انىقتادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
وسىنداي وقيعالاردىڭ ءبىرىن پاترۋلدىك پوليتسيا پولكىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۇنگى ساعات شامامەن بىردە انىقتادى. ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىندە Haval اۆتوكولىگى توقتاتىلدى.
كولىك تىزگىنىندە 38 جاستاعى ەر ادام بولعان. مەديسينالىق كۋالاندىرۋ ناتيجەسىندە ونىڭ الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە كولىك باسقارعانى انىقتالدى.
- جۇرگىزۋشىگە قاتىستى ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 608-بابى 1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. سوت شەشىمىمەن ەر ادام 7 جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى، - دەلىنگەن قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاماسىندا.
استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى كولىك قۇرالىن ماس كۇيىندە باسقارۋ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەتىنىن جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى.
وسىدان بۇرىن جامبىل وبلىسىندا پوليتسيادان قاشقان ماس جۇرگىزۋشى 7 جىلعا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانى ايتىلدى.