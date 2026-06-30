استانادا اۋە تاكسيى سىناقتان وتەدى
استانا. قازاقپارات - استانادا اۋە تاكسيى كوككە كوتەرىلەدى. يننوۆاتسيالىق كولىك ەلدە شىلدەنىڭ اياعىنا قاراي تاعى ءبىر رەت سىناقتان وتەدى. بۇعان دەيىن الماتى مەن قونايەۆ قالالارى اراسىندا ۇشقانى بەلگىلى. ءسويتىپ قازاق ەلى وزىق اۋە ۇتقىرلىعى تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن ەنگىزۋگە دايىن ەكەنىن دالەلدەپ كەلەدى.
مەملەكەت باسشىسى ارنايى زاڭعا قول قويدى. ال شەتەلدىك سەرىكتەستەر ينۆەستيتسيالىق جوبانى ءساتتى جۇزەگە اسىرۋعا بەيىل. سونىمەن اۋە تاكسيى ەلدە ناقتى قاشان ىسكە قوسىلادى؟ 2028 -جىلى الماتى مەن قونايەۆ اراسىندا اۋە تاكسي قاتىناي باستايدى. ءتيىستى كەلىسسوزدەر اياسىندا سىناق رەيس ءساتتى ورىندالدى. ەندى شىلدەنىڭ 24-ىندە بىرەگەي تاكسي استانا اسپانىندا سىنالادى. بۇل قازاقستان عانا ەمەس، ورتالىق ازياداعى تەڭدەسسىز تاجىريبە. سونىڭ ارقاسىندا قوس قالا اراسىنداعى جول 15- 20 مينۋتقا دەيىن قىسقارادى. ۇلتتىق سيپاتتاعى جوبانىڭ جەمىستى جۇزەگە اسۋىن مەملەكەت باسشىسى قاداعالاپ وتىر.
ۇلجان قابدەلوۆا، كومپانيانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەنەدجەرى:
- تىگىنەن ۇشىرىلىپ قوناتىن اۋە كەمەسى. ۆەرتولەت دەيىن دەسەڭىز، ۆەرتولەتقا جاتپايدى، سامولەت دەيىن دەسەڭىز، سامولەتقا جاتپايدى، ياعني ەكەۋىنىڭ ورتاسىنداعى كولىك ءتۇرىنىڭ جاڭا پاراديگماسى دەۋگە بولادى. تىگىنەن ۇشىرىلىپ، تولىقتاي ءجۇز پايىز ەلەكترلى كۇش- قۋاتى، ەكولوگيالىق زيانى جوق كولىك جۇيەسىنىڭ جاڭا ءبىر سالاسى بولىپ تابىلادى.
اۋە تاكسيى اۋىر جۇكتى دە تاسىمالدايدى
قالالىق اۋە ۇتقىرلىعى جوباسى تۋرالى العاش رەت ەكى جىل بۇرىن ايتىلدى. بىلتىر ءتيىستى زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن ەكوجۇيە جاساقتالدى. ءسويتىپ Alatau city جوباسى اياسىندا الماتى وبلىسىندا العاشقى تەستىك ۇشۋ جۇزەگە استى. ول كەزدە كولىك جەردەن باسقارىلعان. ءتيىستى سەرتيفيكاتتاۋ جۇمىسى اياقتالعان سوڭ، اۋە تاكسيمەن ادامداردى جانە جۇكتى تاسىمالداۋعا بولادى. تولىق ەلەكتر قۋاتىمەن جۇمىس ىستەيتىن اۋە كولىگىنە 5 جولاۋشى مەن ءبىر ۇشقىش مىنەتىنى بەلگىلى. ال تاسىمال قۇنى كەلىسىلىپ جاتىر.
ۇلجان قابدەلوۆا، كومپانيانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەنەدجەرى:
- ەۆيتول دەپ اتالاتىن تىگىنەن، ۆەرتيكالدى تۇردە ۇشاتىن اۋە كەمەسىنىڭ قىزمەتى ارقىلى 400 ك گ دەيىن جۇك تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك الامىز جانە درون ارقىلى تۇرىنە بايلانىستى 2 جارىمنان 7 جارىم كەلىگە دەيىن جۇك تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بولادى. اۆياتسيا سالاسىنداعى رەفورما جوبا جەكە ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن جۇزەگە اسىپ جاتىر.
جۇمىس توبى اۋقىمدى. ويتكەنى بۇل اتۇستى قارايتىن شارۋا ەمەس، ءتىپتى ءتيىستى زاڭعا وزگەرىس ەنگىزىلدى. قۇجات قالاىشىلىك جانە وڭىرلىك تاسىمالدى جەدەلدەتىپ، سالاعا ينۆەستيتسيا تارتۋدى جەڭىلدەتەدى. كورەيالىق وندىرۋشىلەرمەن مەموراندۋم جاسالدى. ەندى ولار ۇشقىشتاردى وقىتىپ، جەرۇستى وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتىپ، ينفراقۇرىلىمدى جاساقتاۋعا كومەكتەسەدى. ۇشقىش باسقاراتىن جانە ۇشقىشسىز يننوۆاتسيالىق ۇشۋ اپپاراتتارىن قوسا العاندا، قالالىق اۋە ۇتقىرلىعى تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ نورمالارى جاڭا كونستيتۋتسيادا كورىنىس تاپقان.
ال بىرەگەي جوبالار Alatau City الاڭىندا جۇرگىزىلەدى. وسى Alatau City-دەگى قالالىق اۋە ۇتقىرلىعىن دامىتۋعا 300 ميلليون دوللار كولەمىندە قارجى تارتىلعان. قازىر مۇندا ۆەرتيپورتتار جەلىسى سالىنا باستادى. ول دا 2028 -جىلعا قاراي پايدالانۋعا بەرىلەدى. ەلدەگى اۆياتسيا سالاسىن رەفورمالاۋ جەمىستى جۇزەگە اسىپ جاتىر. ءبىر عانا اۋە تاكسي جاڭا ەكونوميكالىق سەكتورعا اينالادى. ويتكەنى 2040 -جىلعا قاراي قالالىق اۋە ۇتقىرلىعىنىڭ الەمدىك نارىعى 1- 1,5 تريلليون دوللارعا جەتەدى. ونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ دا ۇلەسى بار.
24.kz