استانادا 700- لوكوموتيۆ شىعارىلدى
استانا. قازاقپارات - جىل سوڭىنا دەيىن 700- لوكوموتيۆ ەل رەلسىنە تۇسەدى. بۇل - 17 جىلداعى جەتىستىك. زاۋىتتا امەريكالىق Wabtec تەحنولوگياسى نەگىزىندە Evolution سەريالى ەلەكتروۆوز، تەپلوۆوز جانە مانيەۆرلىك لوكوماتيۆتەر جاسالادى.
جىلدىق قۋاتى - 120 تەحنيكا. ەسكىلەرىنەن ەرەكشەلىگى ديزەل وتىنى شىعىنى ازايعان. جۇك ۆاگوندارىن تارتۋ كۇشى باسىم. ال ەگەر كەلەشەكتە جانارمايدىڭ باسقا تۇرىمەن ءجۇرۋ ءتيىمدى بولسا، وعان دا بەيىمدەلە بەرەدى. ماشينيستەر ءۇشىن دە جانعا جايلى جاعداي جاسالعان. وندىرىستىك قۋاتى ارتقان كاسىپورىننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى دە ەسەلى. ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ازەربايجان، مولدوۆا، ۋكراينا جانە موڭعوليا تۇراقتى تۇتىنۋشىلارى.
زاۋىت اينالاسىندا وندىرىستىك جانە سەرۆيستىك الاڭدار قالىپتاسقان. وندا جابدىقتاردى، قۇرامداس بولشەكتەر مەن قوسالقى بولشەكتەردى ءوندىرۋ، جوندەۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا 1 مىڭ 400-دەن اسا مامان ەڭبەك ەتەدى. قازرگى تاڭدا لوكوماتيۆ قۇراستىرۋ زاۋىتىنداعى ءوندىرىس ۇلەسى - 40 پايىز.
راۋان دونسەبايەۆ، لوكوماتيۆ قۇراستىرۋ زاۋىتىنىڭ اكىمشىلىك باسشىسى:
- وسى زاۋىتتا 530-دان استام ادام جۇمىس ىستەيدى. بۇل - 700- لوكوموتيۆ. جىل سوڭىنا دەيىن «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىنا ۇسىنامىز. قازاقستان ت م د ەلدەرىمەن سالىستىرعاندا لوكوماتيۆتەرى جاڭا. قازىرگى تاڭدا گەنەراتورى، ديزەلى، كومپيۋتەرلىك جابدىقتارى باسقا ەلدەن جەتكىزىلەدى. جىل سايىن ءبىز ءوزىمىزدىڭ لوكاليزاسيانى ۇلكەيتىپ جاتىرمىز.
24.kz