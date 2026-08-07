استانادا 10 نان استام كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي ورتالىق جىلۋ جۇيەسىنە قوسىلماعان
استانا. KAZINFORM - استانادا 10-نان استام كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي ءالى كۇنگە دەيىن ورتالىقتاندىرىلعان جىلۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنە قوسىلماعان. بۇل تۋرالى Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ورتالىق جىلۋ جۇيەسىنە قوسىلماعان تۇرعىن ۇيلەردىڭ قاتارىندا «ارابي»، «ادينا»، «اق وتاۋ»، «شۇعىلا»، «كوكتال»، «اسپان پارك ورمان پارك»، «قورعالجىن» تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى، سونداي-اق ە-496 كوشەسىندەگى 10, 10/1, 10/3 جانە وماروۆ كوشەسى، 23/1 مەكەنجايلارىنداعى تۇرعىن ۇيلەر بار.
- كوپ پاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋ، جىلۋمەن جابدىقتاۋ جانە كارىز جۇيەلەرىنە قوسۋ قۇرىلىس سالۋشىلار تاراپىنان بەرىلگەن تەحنيكالىق شارتتارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. قاجەتتى ينجەنەرلىك جەلىلەرگە قوسىلماعان كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى پايدالانۋعا بەرۋگە جول بەرىلمەيدى، — دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار استانا قالاسىنىڭ كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، بۇگىندە ەلوردا تۇرعىندارى ورتالىقتاندىرىلعان اۋىزسۋمەن 100 پايىز قامتاماسىز ەتىلگەن. قالانىڭ ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە جاڭعىرتۋ، ونىڭ ىشىندە سۋ، جىلۋ جانە كارىز جەلىلەرىن سالۋ مەن رەكونسترۋكسيالاۋ جۇمىستارى بەكىتىلگەن باس جوسپارعا جانە كوزدەلگەن بيۋدجەتتىك قارجىلاندىرۋ شەگىندە تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن، تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى كىمدەرگە بەرىلەدى جانە ءۇي الۋدا نەنى ەسكەرۋ كەرەك ەكەنىن جازعانبىز.