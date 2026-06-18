استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا سالالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا كورنەكتى مەديتسينا قايراتكەرلەرىنىڭ ەسىمىن بەرۋ باستاماسىن قۇپتادى.
ەڭ الدىمەن، استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە «ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەت» مارتەبەسىن بەرۋ باستاماسى ءسوز بولدى.
- ماڭدايالدى وتاندىق جوعارى مەكتەپتەردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلعان «استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى» تسيفرلىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن بيومەديتسينانى تابىستى دامىتىپ كەلەدى. ۇكىمەت اتالعان وقۋ ورنىنىڭ ايقىن جەتىستىكتەرىن ەسكەرىپ، ول ەڭ جوعارى - ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەت مارتەبەسىن الۋعا ابدەن لايىق دەپ سانايدى. بۇل ۇسىنىستى قولدايمىن، - دەدى پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت استانالىق ۋنيۆەرسيتەتكە كورنەكتى عالىم، وتاندىق تاعامتانۋ عىلىمى مەن پروفيلاكتيكالىق مەديتسينانىڭ نەگىزىن سالۋشى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمىن بەرۋ ورىندى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ال قاراعاندى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنە وسى وقۋ ورنىنىڭ نەگىزىن قالاعان ءارى ونى ۇزاق جىلدار بويى باسقارعان پەتر مويسەيەۆيچ پوسپەلوۆتىڭ اتىن بەرۋ تۋرالى ۇكىمەت پەن مەديتسينالىق قوعامداستىقتىڭ باستاماسىن قولدايمىن. بەلگىلى قاراعاندى مەديتسينا مەكتەبىنىڭ باستاۋىندا تۇرعان ايگىلى تۇلعانىڭ 125 جىلدىعى قارساڭىندا مۇنداي شەشىمنىڭ قابىلدانۋى - تاريحي ادىلەتتىلىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998 -جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
جاڭا كونستيتۋتسيادا «ۇلت ساۋلىعى» ۇعىمىنا العاش رەت نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش كورسەتكەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى قوعامدىق ورىنداردا ادەپ ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
بيىلدىڭ وزىندە مەديتسينا ماماندارىنىڭ جالاقىسىن وسىرۋگە 33 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.