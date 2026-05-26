استانا پروكۋراتۋراسى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋعا سپۋتنيكتىك باقىلاۋدى قولدانباق
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پروكۋرورى عابيت مۇقانوۆ عارىشتىق تەحنولوگيالار، سپۋتنيكتىك مونيتورينگ جانە گەواقپاراتتىق جۇيەلەر سالاسىنداعى ەلىمىزدىڭ جەتەكشى كاسىپورىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلاتىن «قازاقستان عارىش ساپارى» ا ق مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى.
استانا قالالىق پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋ بارىسىندا جەر رەسۋرستارىن پايدالانۋدى باقىلاۋ، قۇرىلىس وبەكتىلەرىنە مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە زاڭناما بۇزۋشىلىقتارىن انىقتاۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن سپۋتنيكتىك مونيتورينگ، گەواقپاراتتىق پلاتفورمالار جانە تالدامالىق جۇيەلەر سالاسىنداعى زاماناۋي شەشىمدەر تانىستىرىلدى.
مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، تاۋەكەلدەردى تالداۋ جانە قۇقىققۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پراكتيكالىق قولدانۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل پەرسپەكتيۆالارى جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىندا زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ودان ءارى پايدالانۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى زاڭدىلىقتى نىعايتۋعا، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مەملەكەتتىك مۇددەلەردى قورعاۋعا باعىتتالعان زاماناۋي تاسىلدەر مەن سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ بويىنشا جۇمىستى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى زاماناۋي سيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋ جانە زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ مەن مەملەكەتتىك مۇددەلەردى قورعاۋ ماقساتىندا تالدامالىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرۋدا.
وسىعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا كيبەرالاياقتىقتى اشۋ كورسەتكىشى 29 پايىزعا وسكەنىن حابارلاعان بولاتىن.