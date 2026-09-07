استانا-قاراعاندى تاسجولىندا ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتى ج ي- كامەراعا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ج ي- كامەرالار استانا - قاراعاندى - الماتى تاسجولىنداعى ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار كامەرالار رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا - قاراعاندى - الماتى اۆتوموبيل جولىنىڭ 51-شاقىرىمىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىن انىقتادى.
بەينەجازبادان استانا قالاسى باعىتىندا قوزعالىپ كەلە جاتقان Mercedes اۆتوكولىگىنىڭ باسىپ وزۋ مانيەۆرىن جاساۋ كەزىندە «گازەل» اۆتوكولىگىمەن ءبىر باعىتتا سوقتىعىسقانىن كورۋگە بولادى.
- سوققى سالدارىنان «گازەل» جۇرگىزۋشىسى كولىكتى باسقارا الماي، جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىنەن شىعىپ كەتىپ، جول جيەگىندە اۋدارىلعان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاپتى. وقيعانىڭ ناقتى سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەردى بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمى مەن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ال باسىپ وزۋ مانيەۆرىن جاساماس بۇرىن جولداعى جاعدايدى جان-جاقتى باعالاۋعا شاقىرادى. جول ۇستىندەگى ءبىر عانا تاۋەكەلدى ارەكەتتىڭ قۇنى ادام ومىرىنە تەڭ بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا جول اپاتىنان «گازەل» جولاۋشىسى قازا تاپقانىن جازعان ەدىك.