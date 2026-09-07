KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا-قاراعاندى تاسجولىندا ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتى ج ي- كامەراعا ءتۇسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - ج ي- كامەرالار استانا - قاراعاندى - الماتى تاسجولىنداعى ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Астана–Қарағанды тасжолында адам өліміне әкелген жол апаты ЖИ-камераға түсіп қалды
    Фото: Видеодан скрин

    جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار كامەرالار رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا - قاراعاندى - الماتى اۆتوموبيل جولىنىڭ 51-شاقىرىمىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىن انىقتادى.

    بەينەجازبادان استانا قالاسى باعىتىندا قوزعالىپ كەلە جاتقان Mercedes اۆتوكولىگىنىڭ باسىپ وزۋ مانيەۆرىن جاساۋ كەزىندە «گازەل» اۆتوكولىگىمەن ءبىر باعىتتا سوقتىعىسقانىن كورۋگە بولادى.

    - سوققى سالدارىنان «گازەل» جۇرگىزۋشىسى كولىكتى باسقارا الماي، جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىنەن شىعىپ كەتىپ، جول جيەگىندە اۋدارىلعان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاپتى. وقيعانىڭ ناقتى سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    «قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەردى بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمى مەن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ال باسىپ وزۋ مانيەۆرىن جاساماس بۇرىن جولداعى جاعدايدى جان-جاقتى باعالاۋعا شاقىرادى. جول ۇستىندەگى ءبىر عانا تاۋەكەلدى ارەكەتتىڭ قۇنى ادام ومىرىنە تەڭ بولۋى مۇمكىن.

    بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا جول اپاتىنان «گازەل» جولاۋشىسى قازا تاپقانىن جازعان ەدىك.

    قوعام وقيعا
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور