استانا كوشەلەرىندەگى كارىز جۇيەسى جاڭارتىلا ما
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى استانادا نوسەر جاۋىننان كەيىن كەيبىر كوشەلەردى سۋ باسۋىنا بايلانىستى ەلوردانىڭ كارىز جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ماسەلەسىنە تۇسىنىكتەمە بەردى.
ەسكە سالايىق، 21-23 شىلدە ارالىعىندا ەلوردادا شەلەكتەپ جاڭبىر توكتى. نوسەردەن كەيىن تۇرعىندار قالانىڭ ءبىرقاتار كوشەسى مەن اۋداندارىن سۋ باسقانى جونىندە شاعىمدانىپ، الەۋمەتتىك جەلىگە ۆيدەولارىن جاريالاعان بولاتىن.
وسىعان بايلانىستى ۇكىمەتتەگى بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر ۆەدومستۆو وكىلدەرىنەن «ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ەلوردانىڭ نوسەر كارىزى جۇيەسى قالاي جاڭارتىلاتىنىن سۇرادى.
ۆيتسە-مينيستر ولجاس ساپاربەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، قالادا سۋ باسۋ جاعدايلارى سيرەك تىركەلەدى جانە نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىن كولەمى ورتاشا كورسەتكىشتەن الدەقايدا اسىپ كەتكەن كەزدە عانا بولادى.
- ءبىز دە وسى قالانىڭ تۇرعىندارى رەتىندە بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە قولايسىزدىقتى سەزىنەمىز. الايدا مۇنداي جاعدايلار ءجيى قايتالانبايدى. سيرەك بولاتىن تابيعي قۇبىلىس ءۇشىن وتە قوماقتى قاراجات جۇمساۋ بيۋدجەتكە ۇلكەن سالماق تۇسىرەدى. سوندىقتان ونىڭ قانشالىقتى قاجەت ەكەنى جان-جاقتى باعالانىپ، تالدانىپ، ساراپتامادان وتكىزىلەدى،-دەدى ول.
سونىمەن قاتار، قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرسۇلتان كەرىمقۇلوۆ ەلىمىز بويىنشا نوسەر كارىزى جۇيەلەرىن جاڭارتۋ ۇلتتىق جوبا اياسىندا قامتىلعانىن ايتتى.
- ۇلتتىق جوبا اياسىندا ايتار بولساق، نوسەر كارىزى جۇيەسى - سۋ بۇرۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى. سوندىقتان نوسەر كارىزدەرىن سالۋ جانە قايتا جاڭعىرتۋ جوبالارى دا ۇلتتىق جوبا شەڭبەرىندە قارالادى، - دەدى ول.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعا دەيىن مۇنداي جوبالار رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلعان. سوڭعى ون جىلدا ەلورداداعى قاتتى جاۋىن كەزىندە ءجيى سۋ باساتىن 11 ۋچاسكەدە جۇمىستار جۇرگىزىلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا باۋىرجان مومىش ۇلى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلدارى، پۋشكين جانە اباي كوشەلەرى بار.
بۇدان بولەك، بيىل بۇل ماقساتتا ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان شامامەن 5 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. سونداي-اق، جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەر ارقىلى قوسىمشا قارجى قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نوسەر كەزىندە Tarlan Astana ستانتسياسىنىڭ توبەسىنەن سۋ اعىپ، CTS ونىڭ سەبەبىن تۇسىندىرگەن ەدى.