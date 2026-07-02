استانا ءۇش حالىقارالىق تۋريستىك ۇيىمعا مۇشە بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭابايەۆ قالالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ايتتى.
- ماڭىزدى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - استانانىڭ بىردەن ءۇش حالىقارالىق تۋريستىك ۇيىمنىڭ قۇرامىنا كىرۋى. بۇل قادام ەلوردانى حالىقارالىق تۋريستىك نارىقتا كەڭىنەن تانىتىپ، شەتەلدىك تۋريستەر سانىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ماقسات جاڭابايەۆ.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، بيىل استانا گەرمانيا، قىتاي جانە وڭتۇستىك كورەيادا وتكەن ءىرى حالىقارالىق تۋريستىك كورمەلەرگە قاتىستى. سونىمەن قاتار ماسكەۋدە جانە رەسەيدىڭ شەكارالاس قالالارىندا روۋد-شوۋلار ۇيىمداستىرىلعان.
- كەزدەسۋلەردىڭ ناتيجەسىندە شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن 400 دەن استام كەلىسسوز جۇرگىزىلدى. سونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، تۋريزم سالاسىنداعى ۇيىمدار اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدەر مەن كوممەرتسيالىق شارتتارعا قول قويىلدى، - دەدى ول.
ماقسات جاڭابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جۇمىستارى دا جالعاسىپ جاتىر. قازىر قالادا 100 دەن استام تۋريستىك نىسان جۇمىس ىستەيدى.
- بيىل سينگۋليارلىق مۋزەيى مەن قازاقستان تەمىرجولى تاريحى مۋزەيى اشىلىپ، ەكسكۋرسيالىق باعىتتار كەڭەيتىلگەن. سونىمەن قاتار تۋريستەرگە ارنالعان ناۆيگاتسيا مەن سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ جۇيەسى دە جەتىلدىرىلىپ جاتىر، - دەدى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بولەك، ونىڭ سوزىنشە، استانادا مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋعا دا باسىمدىق بەرىلگەن. وسى ماقساتتا شەتەلدىك ماماندار ءۇشىن جەتەكشى كلينيكالارعا تانىستىرۋ تۋرلارى ۇيىمداستىرىلىپ، ەلوردانىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارى حالىقارالىق كورمەلەر مەن روۋد-شوۋلاردا تانىستىرىلىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن بيىل استاناعا قانداي الەمدىك جۇلدىزدار كەلەتىنى جونىندە جازدىق.