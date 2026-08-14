استانا ماڭىندا اتتان جىعىلعان ايەل كومادان شىقپاي كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات- استانا ماڭىنداعى ات كلۋبتارىنىڭ بىرىندە بولعان قايعىلى جاعداي اۋىر زارداپپەن اياقتالدى. اتتان قۇلاپ، اۋىر جاراقات العان 33 جاستاعى جازيرا ەسىمدى استانالىق ازاماتشا ءبىر ايعا جۋىق كومادا جاتىپ، 13-تامىزدا ەسىن جيناماستان اۋرۋحانادا كوز جۇمدى.
توتەنشە جاعداي شىلدە ايىنىڭ باسىندا استانا ىرگەسىندەگى «اتلانت» ات-سپورت كلۋبىندا بولعان. جازيرانىڭ جاقىندارى مەن دوستارىنىڭ ايتۋىنشا، ول اتقا العاش رەت ءمىنىپ جۇرگەن جان ەمەس، ەر-توقىمدا ءوزىن سەنىمدى ۇستاي بىلەتىن تاجىريبەلى بولعان. الايدا سول كۇنى سەرۋەن كەزىندە ۇرىككەن جانۋاردى باسقارا الماي، ەكپىنمەن جەرگە قۇلاعان. العان جاراقاتى تىم اۋىر بولعاندىقتان، ول شۇعىل تۇردە ەلوردالىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. الايدا دارىگەرلەردىڭ كۇنى بويى جاساعان كومەگىنە قاراماستان، ناۋقاس تەرەڭ كومادان شىقپاي، 13-تامىز كۇنى قايتىس بولدى.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى وقيعاعا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاساپ، قىلمىستىق ءىستىڭ قايتا سارالاناتىنىن حابارلادى: سەلينوگراد اۋدانى اۋماعىنداعى ات كلۋبتارىنىڭ بىرىندە استانا تۇرعىنىنىڭ اتتان قۇلاۋىنا بايلانىستى بيىل 6-شىلدەدە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن قىزمەت كورسەتۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان بولاتىن. 13-تامىزدا جابىرلەنۋشىنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قايتا سارالانادى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
مارقۇمنىڭ تۋىستارى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى تانىستارى بۇل قايعىلى جاعدايدان كەيىن جۇرتشىلىققا ساقتىق تانىتۋدى سۇراپ، ۇندەۋ جاريالادى. ولار ادەمى كادرلار ءۇشىن قاۋىپسىزدىكتى ەكىنشى ورىنعا قويماۋ كەرەكتىگىن ايتىپ جازبا قالدىردى: ادەمى ۆيدەو ءۇشىن ءومىرىڭىزدى قاتەرگە تىكپەڭىزدەر. ءوزىڭىز تولىق باسقارا المايتىن، توقتاتا المايتىن اتقا مىنبەڭىزدەر. ۇيدە اتا-اناڭىز بەن جاقىندارىڭىز كۇتىپ وتىرعانىن ۇمىتپاڭىزدار، - دەپ جازدى ونىڭ جاقىندارى.
24.kz