استانا - ماسكەۋ: ەۋرازيانى توعىستىرعان جەتى باعىت
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياقتالدى. جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكونوميكا، قورعانىس، مەديتسينا، سيفرلاندىرۋ جانە كولىك-لوگيستيكا باعىتتارىن قامتيتىن قۇجاتتار قابىلداندى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى وعان جان-جاقتى شولۋ جاسادى.
ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جاڭا كەزەڭدە
ۆلاديمير پۋتيننىڭ «رەسەي جانە قازاقستان. ەۋرازيا جۇرەگىندەگى وداق» ماقالاسى ساپار الدىندا «ەگەمەن قازاقستان» باسىلىمىندا جاريالاندى. ماتەريالدا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسكەۋ مەن استانا اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن كەڭىنەن سيپاتتاعان. ول ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ، بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى دامىتۋ، سونداي-اق ءبىلىم، مادەنيەت جانە عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە نازار اۋدارادى.
وسى ساياسي كونتەكست ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ءمانىن ودان ءارى ايقىنداي ءتۇستى. رەسەي پرەزيدەنتىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اۋەجايدا رەسمي قارسى الۋى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم- قاتىناستىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتتى. قوناقتاردى قارسى الۋ كەزىندە قۇرمانعازىنىڭ «اداي»، «بالبىراۋىن» كۇيلەرى مەن ورىس حالىق اۋەندەرى ورىندالدى.
دەلەگاتسيادا 30 دان استام جوعارى لاۋازىمدى تۇلعا، مينيسترلەر مەن ءىرى مەملەكەتتىك كومپانيا باسشىلارى بولدى. بۇل ساپاردىڭ تەك ساياسي ەمەس، ەكونوميكالىق جانە ستراتەگيالىق باعىتتا ماڭىزدى ەكەنىن اڭعارتتى.
ساپار سيمۆوليكاسى مەن ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانىڭ كۇشەيۋى
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين وسىعان دەيىن 38 رەت جەكە كەزدەسكەن. رەسەي پرەزيدەنتى ەڭ كوپ بارعان ەلدەردىڭ قاتارىندا قازاقستاننىڭ الدىڭعى ورىننان كورىنۋى دە ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اڭعارتادى. بۇل جولعى استاناداعى كەلىسسوزدەر ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جاڭا باسىمدىقتارىن ناقتىلاي ءتۇستى.
ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىلارى «دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى. ال V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ ە ا ە و قۇرىلعان كۇنمەن تۇسپا-تۇس ءوتۋى كەزدەسۋدىڭ ماڭىزىن كۇشەيتتى.
قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تەرەڭ ءارى كوپقىرلى. قازاقستان مۇنايىنىڭ باسىم بولىگى رەسەي اۋماعى ارقىلى الەمدىك نارىققا شىعارىلادى. ال رەسەي ەنەرگەتيكا، ترانزيت جانە وڭدەۋ سالالارىنداعى نەگىزگى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ باق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە كەلىسسوزدەردىڭ ىسكەرلىك ءارى كونسترۋكتيۆتى جاعدايدا وتكەنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، كۇن تارتىبىندەگى بارلىق ماسەلە بويىنشا ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىلگەن.
- سان قىرلى سەرىكتەستىگىمىز قوس حالىققا ناقتى پايدا اكەلەتىن اۋقىمدى جوبالارعا نەگىزدەلەدى. ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ ورنىقتىلىعى، كاسىپكەرلەردىڭ بەلسەندىلىگى ەكى ەل ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى سالالارىنداعى ءوسىمدى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. بيىل 20-تامىزدا وتەتىن قازاقستان-رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى دا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق سالالارداعى ارىپتەستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىمەن قاتار ديالوگتاعى سەنىم اتموسفەراسىنا توقتالدى. ول بۇرىنعى بەيرەسمي كەزدەسۋلەر ءداستۇرىن ەسكە سالىپ، مۇنداي فورمات قوس تاراپتىڭ تۇسىنىستىگىن تەرەڭدەتەتىنىن ايتتى.
اتوم ەلەكتر ستانسياسىنان سيفرلىق دالىزدەرگە دەيىن
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن تاعى ءبىر مارتە ايقىندادى. ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 27,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى. تاراپتار ەندى كورسەتكىشتى 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋدى كوزدەپ وتىر.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇيەلى ىسكە اسىپ جاتىر ءارى بۇل جۇمىستار ناقتى ناتيجەگە باعىتتالعان.
- كوپتەگەن ۇكىمەتارالىق، ۆەدومستۆوارالىق جانە كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر دايىندالدى. 70 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسۋدا. بۇل - اۋقىمدى جۇمىستىڭ باستاۋى عانا. ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزەتىن پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى بايقالادى، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
سونىمەن قاتار ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبى كەڭەيىپ كەلەدى. وتكەن جىلى قابىلدانعان كەشەندى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيا ونى ناقتىلاي ءتۇستى. قازىر نەگىزگى نازار تەحنولوگيالىق ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋگە، ينفراقۇرىلىمدى بىرلەسىپ دامىتۋعا جانە جاڭا وندىرىستىك تىزبەكتەر قالىپتاستىرۋعا اۋدارىلىپ وتىر. بۇل ءۇردىستى ساراپشىلار دا ەرەكشە اتاپ وتەدى.
- ۆلاديمير پۋتيننىڭ استاناعا ساپارى 2006-2030-جىلدارعا ارنالعان ەكونوميكالىق ارىپتەستىك باعدارلاماسى اياسىنداعى ساياسي كۇن ءتارتىبىنىڭ ناقتى جالعاسى بولدى. قوس ەل باسشىلارىنىڭ تۇراقتى كەزدەسۋلەرى قازاقستان مەن رەسەيدى بەلسەندى ستراتەگيالىق ارىپتەس رەتىندە كورسەتەدى. رەسەي قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى بولىپ قالا وتىرىپ، تەحنولوگيا مەن جابدىقتاردىڭ نەگىزگى بولىگىن جەتكىزەدى. ال قازاقستان رەسەي ءۇشىن ماڭىزدى ەكونوميكالىق ءارى ترانزيتتىك سەرىكتەس رەتىندە ساقتالىپ وتىر، - دەدى ايماقتىق ينتەگراتسيانى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ جەتەكشىسى تايسيا مارمونتوۆا.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، ەنەرگەتيكانى ىنتىماقتاستىقتىڭ اسا تابىستى باعىتى رەتىندە قاراستىرۋعا تولىق نەگىز بار.
- مەملەكەتتەرىمىزدىڭ اراسىندا جۇرگىزۋشىسىز جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن ىسكە قوسۋ - وسى ءىستىڭ جارقىن مىسالى. عارىش سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى زور. «بايقوڭىر» كوسمودرومى كوپ جىلدان بەرى جەمىستى عىلىمي- تەحنيكالىق سەرىكتەستىگىمىزدىڭ سيمۆولى رەتىندە قىزمەت ەتىپ كەلەدى. «بايتەرەك» بىرلەسكەن جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى، سونىڭ ىشىندە جاقىندا «سۇڭقار/سويۋز-5» جاڭا زىمىران تاسىعىشىنىڭ ءساتتى ۇشىرىلۋى عارىش قىزمەتىن ۇسىناتىن حالىقارالىق نارىقتاعى ەلدەرىمىزدىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا جول اشادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ەنەرگەتيكانىڭ نەگىزگى رەسۋرستىق بازانى قامتاماسىز ەتىپ وتىرعانى انىق. سونىڭ ناقتى مىسالدارىنىڭ ءبىرى - قازاقستاندا العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ باستاماسى.
- بۇرىن ساياسي ديالوگ باسىم بولسا، قازىر ناقتى ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق جوبالاردىڭ ءرولى كۇشەيدى. اسىرەسە ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ وتىر. ءبىرىنشى ا ە س جوباسى - سونىڭ ناقتى مىسالى، - دەدى سىرتقى ساياسي زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ساراپشىسى نۇرجان ومىربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك جانە تەحنولوگيالىق حاب رەتىندەگى ورنىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك مول.
- بۇل ەڭ الدىمەن ەنەرگەتيكا، ترانزيت، ينفراقۇرىلىم، وندىرىستىك كووپەراتسيا مەن تەحنولوگيالىق باعىتتار ءۇشىن ماڭىزدى. سوندىقتان مۇنداي كەزدەسۋلەردىڭ ناقتى پراكتيكالىق ماڭىزى بار، - دەدى ساراپشى.
بەرىك بايلانىس پەن ورتاق مۇددە جولىنداعى ارىپتەستىك
ءداستۇرلى ارىپتەستىكتەن ساياسي، ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق سالالاردى قامتيتىن كەشەندى وداقتاستىق مودەلىنە كوشۋ قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى شارتتىق-قۇقىقتىق بازانىڭ ەۆوليۋتسياسىنان ايقىن كورىنەدى. قازىرگى ستراتەگيالىق نەگىز 2013-جىلى قول قويىلعان XXI عاسىرداعى تاتۋ كورشىلىك پەن وداقتاستىق تۋرالى شارتقا سۇيەنەدى.
ال كۇنى كەشە قازاقستان مەن رەسەي دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەنى قابىلدادى. قۇجاتتا ەۋرازيالىق ينتەگراتسياعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن: ت م د، ە ا ە و جانە ۇ ق ش ۇ ديالوگ، قاۋىپسىزدىك جانە ەكونوميكالىق دامۋ الاڭدارى رەتىندە كورسەتىلگەن. سونىمەن قاتار الەمدەگى ەڭ ۇزىن قۇرلىقتىق شەكارا ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭىستىگى رەتىندە سيپاتتالادى. ەكونوميكالىق باعىتتا «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ءدالىزى مەن رەسەي-قازاقستان-قىتاي باعىتى، سونداي-اق قارجىلىق ارىپتەستىك نەگىزگى تىرەككە اينالعان. ال گۋمانيتارلىق بلوكتا ءتىل، ءبىلىم بەرۋ، جاستار ساياساتى مەن تەحنولوگيالىق دامۋ بىرىكتىرىلگەن.
- ءبىز قازاقستان-رەسەي قاتىناستارىنىڭ بولاشاعىن ەلدەرىمىز تەڭ قۇقىقتى سەرىكتەستەر، ستراتەگيالىق وداقتاستار جانە تاتۋ كورشىلەر رەتىندە ارەكەت ەتەتىن ورنىقتى ءارى ءوزارا ءتيىمدى دامۋ كەڭىستىگى رەتىندە كورەمىز. وسى ىقپالداستىق اياسىندا نەگىزگى شەشىمدەر قۇرمەت، سەنىم جانە ءبىر-ءبىرىنىڭ مۇددەلەرىن ەسكەرۋ تۇرعىسىنان قابىلدانادى. ال تۋىنداعان كەز كەلگەن كەلىسپەۋشىلىكتەر سىندارلى جانە اشىق ديالوگ رۋحىندا شەشىلەدى. جەتى نەگىزدى دايەكتى تۇردە بەكەمدەي وتىرىپ، ءبىز سەنىم مەن تۇراقتىلىقتى نىعايتامىز، - دەلىنگەن بىرلەسكەن مالىمدەمەدە.
بۇل پىكىردى رەسەيلىك جازۋشى ءارى جۋرناليست لەونيد ملەچين تولىقتىردى.
- بىرلەسكەن مالىمدەمەدە تاريحقا وبەكتيۆتى كوزقاراس كەرەكتىگى تۋرالى ايتىلعان تۇس ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىن. بۇل قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى بايلانىستىڭ تەرەڭ ەكەنىن جانە بۇگىنگى قارىم-قاتىناستىڭ ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەنىن كورسەتەدى. ال ورتاق شەكارانىڭ تاتۋ كورشىلىك پەن ىنتىماقتاستىق كەڭىستىگى رەتىندە باعالانۋى ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىن نىعايتا تۇسەدى، - دەدى لەونيد ملەچين.
مالىمدەمەدە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. بۇل باعىتتاعى ىنتىماقتاستىق ناقتى جوبالار ارقىلى جالعاسىپ كەلەدى. سونىڭ ءبىرى - دارىندى جاستاردى قولداۋعا ارنالعان «سيريۋس» جوباسى. ال مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستار وسى سەرىكتەستىكتىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعان. ماسەلەن، استانادا وتكەن رەسەيدىڭ مادەني كۇندەرى كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. سونىمەن قاتار استانادا «ماڭگىلىك دوستىق اللەياسىنىڭ»، ال ماسكەۋدە دوستىق ساياباعىنىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جاقىن بايلانىستىڭ ايقىن كورىنىسىنە اينالدى.
ەۋرازيالىق كەڭىستىكتەگى سيفرلىق سەرپىن
الايدا كەز كەلگەن ينتەگراتسيانىڭ وزەگى - ەكونوميكا. قازىرگى جاعدايدا، اسىرەسە ەۋرازيا كەڭىستىگىندە بۇل باعىت ءداستۇرلى ساۋدا اياسىمەن شەكتەلمەي، ورتاق سيفرلىق كەڭىستىك قالىپتاستىرۋعا قاراي بەت بۇرىپ وتىر. بيىل قازاقستان ءتوراعالىق ەتكەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم دا وسى جاڭا ەكونوميكالىق كۇن تارتىبىنە ارنالدى.
فورۋمنىڭ باستى تاقىرىبى «جاھاندىق سيفرلىق باسەكەلەستىك جاعدايىنداعى ە ا ە و: جاساندى ينتەللەكتىگە باسىمدىق بەرۋ» بولدى. كۇن تارتىبىندە ورتاق نارىقتان سيفرلىق ەكوجۇيەگە كوشۋ، تەحنولوگيالىق دامۋدى جەدەلدەتۋ جانە جاھاندىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ەكونوميكالىق كەڭىستىك قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. بۇل باعىت قاسىم-جومارت توقايەۆ ايقىنداعان باسىمدىقتارمەن تىكەلەي ۇندەس.
قولدانبالى ەتنوساياسي زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى دىنمۇحاممەد عاليدىڭ ايتۋىنشا، ە ا ە و اياسىندا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ ءۇشىن كەدەرگىلەردى جويۋ قاجەت.
- الداعى ۋاقىتتا تسيفرلىق شەشىمدەر كەدەن راسىمدەرىن جەڭىلدەتىپ، جۇكتەردى باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، قۇجات اينالىمىن جەدەلدەتۋگە ءتيىس. قازاقستان ە ا ە و- نى جابىق كەڭىستىك رەتىندە ەمەس، قىتاي، ورتالىق ازيا، كاۆكاز، تۇركيا، يران جانە وڭتۇستىك ازيامەن بايلانىستىراتىن اشىق ەكونوميكالىق كوپىر رەتىندە قاراۋى كەرەك، - دەدى سپيكەر.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ينتەگراتسيا قازاقستان ەكونوميكاسىنا ناقتى مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە بۇل وڭدەۋ ونەركاسىبى ءۇشىن ماڭىزدى.
- ە ا ە و قازاقستان ءۇشىن ەڭ الدىمەن ۇلكەن نارىققا جول اشادى. بۇل رەسەي عانا ەمەس، بەلارۋس، قىرعىزستان جانە ارمەنيا نارىقتارىن دا قامتيدى. قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعى شەكتەۋلى ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل - وتاندىق بيزنەس ءۇشىن ماڭىزدى مۇمكىندىك، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە الەۋەتتىڭ تولىق ىسكە اسۋى ءۇشىن ورتاق نارىقتاعى اكىمشىلىك جانە تەحنيكالىق كەدەرگىلەردى ازايتۋ ماڭىزدى. ياعني ينتەگراتسيا تەك كەلىسىمدەرمەن ەمەس، ناقتى ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىن تەتىكتەرمەن ولشەنەدى.
ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس: دامۋ مەن جاڭعىرۋ باعىتى
بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى. شاعىن قۇرامداعى وتىرىسقا قازاقستان پرەزيدەنتىمەن قاتار بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ قاتىستى. كەيىن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىستا ولارعا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، يراننىڭ ونەركاسىپ، كەنىشتەر جانە ساۋدا ءمينيسترى سەيەد موحامماد اتتاباك قوسىلدى.
مەملەكەت باسشىسى ەڭ الدىمەن جيىننىڭ مانىنە توقتالدى.
- بىرلەستىگىمىزدىڭ ون جىلدان استام تاريحى بار. وسى ۋاقىت ىشىندە ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلدى. اتاپ وتەرلىك جايت، بۇل كۇندەرى استانادا جوعارى كەڭەستىڭ وتىرىسىمەن قاتار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ءوتىپ جاتىر. فورۋم قورىتىندىسى سان قىرلى ىسكەرلىك سەرىكتەستىگىمىزگە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
تالقىلاۋدا مەملەكەت باسشىسى ە ا ە و- نىڭ ەكونوميكالىق دامۋ كورسەتكىشتەرىنە نازار اۋداردى. بولجامعا ساي، 2026-2027-جىلدارى وداق ەلدەرىنىڭ جيىنتىق ىشكى جالپى ءونىم ءوسىمى شامامەن 2,5 پايىزدى قۇراۋى ءتيىس.
جاھاندىق نارىقتاعى تۇراقسىزدىققا قاراماستان، وتكەن جىلى ەلدەر اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 95 ميلليارد دوللاردان استى. بيىل ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمى 6 پايىزعا ۇلعايىپ، 100 ميلليارد دوللارلىق مەجەگە جەتۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باعالاۋى جاھاندىق ەكونوميكادا باياۋلاۋ ءۇردىسىنىڭ ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بولجامىنا سايكەس، بيىل الەم ەكونوميكاسى 3 پايىزعا دەيىن تۇرالاۋى ىقتيمال. وسىعان بايلانىستى بۇل وزگەرىستەر ەاەو- نىڭ دامۋىنا دا اسەر ەتەتىنى انىق. سوندىقتان قازىرگى كەزەڭدە بىرلەستىكتى جاڭا جاعدايلارعا بەيىمدەۋ، باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋ اسا ماڭىزدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى وسى ورايدا ينتەگراتسيالىق قۇرىلىمدى ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ستراتەگيالىق باسىمدىقتى اتادى.
- ساراپشىلاردىڭ پايىمىنا سۇيەنسەك، الەمدە جاساندى ينتەللەكتكە سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 1 تريلليون دوللاردان استى. الداعى ونجىلدىقتا ونىڭ جاھاندىق ەكونوميكاداعى ۇلەسى بىرنەشە ەسە ارتىپ، 7 تريلليون دوللارعا جەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان وزىق تەحنولوگيالار ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىنە اينالۋى ءتيىس. بۇل ۇدەرىس قازىردىڭ وزىندە باستالىپ كەتتى. ە ا ە و كەڭىستىگىندە بۇل باعىتتاعى جۇمىس جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى. ترانسفورماتسيا ءوندىرىس پەن لوگيستيكادان باستاپ، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن مەملەكەتتىك باسقارۋعا دەيىنگى بارلىق سالانى قامتىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
ءسوز سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىن اتاپ ءوتتى.
P. S. ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەلگە ءتورت امۋر جولبارىسىنىڭ تارتۋ ەتىلۋى ەرەكشە نازار اۋدارتقانىن ايتۋ قاجەت. بۇل قادامنىڭ سيمۆولدىق ءمانى تەرەڭ. ويتكەنى تۇران مەن امۋر جولبارىستارىنىڭ د ن ق- سىنداعى ۇقساستىق ورتالىق ازيا مەن قيىر شىعىستى جالعايتىن بايلانىستى اڭعارتادى.
ەكى ەلدى تەك گەوگرافيالىق جاقىندىق ەمەس، تاريحي، مادەني جانە ەكونوميكالىق بايلانىستار بەرىك توعىستىرىپ وتىر. ال بۇگىندە بۇل سەرىكتەستىك جاڭا مازمۇنمەن تولىعىپ كەلەدى. ونىڭ نەگىزىندە ورتاق مۇددە، ناقتى ەكونوميكالىق باستامالار مەن ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق ماقساتتار جاتىر.
سوندىقتان استانا مەن ماسكەۋ اراسىنداعى قازىرگى ديالوگتى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەزەكتى كەزەڭى دەپ باعالاۋ جەتكىلىكسىز. ول ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ الداعى باعىتىن ايقىندايتىن قادامعا بالانىپ وتىر.