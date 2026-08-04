استانا، الماتى جانە قوسشىدا جۇرگىزۋشىسىز جۇرەتىن كولىكتەر سىناقتان وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇرگىزۋشىسىز جانە جارتىلاي اۆتوماتتاندىرىلعان كولىكتەردى ەنگىزۋگە ارنالعان پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى. ءتيىستى بىرلەسكەن بۇيرىققا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن كولىك مينيسترلىگى سونداي-اق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قول قويدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جاڭا قاعيدالار شارتتى جانە جوعارى دەڭگەيدەگى اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋى بار كولىكتەردى ەلىمىزدە سىناقتان وتكىزۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى. سونداي-اق پيلوتتىق جوباعا قاتىسۋشىلارعا، كولىك قۇرالدارىنا، ولاردى پايدالانۋعا قويىلاتىن تالاپتار، قاۋىپسىزدىك شارالارى مەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ تەتىكتەرى بەلگىلەنگەن.
پيلوتتىق جوبا ءۇش جىل بويى استانا، الماتى جانە قوسشى قالالارىندا جۇزەگە اسىرىلادى. اۆتونومدى كولىكتەر الدىمەن ارنايى پوليگونداردا، كەيىن ۋاكىلەتتى ورگاندار بەكىتكەن بەلگىلى ءبىر مارشرۋتتاردا سىناقتان وتەدى.
قاعيدالاردا اۆتوماتتاندىرۋ دەڭگەيىنە قاراي تالاپتار دا ناقتى اجىراتىلعان. ماسەلەن، شارتتى اۆتوماتتاندىرىلعان كولىكتەردە جۇرگىزۋشى مىندەتتى تۇردە سالوندا بولىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا باسقارۋدى ءوز قولىنا الۋعا دايىن تۇرۋى ءتيىس. ال جوعارى دەڭگەيدەگى اۆتونومدى كولىكتەردىڭ ىشىندە جۇرگىزۋشىنىڭ بولۋى مىندەتتى ەمەس. ءبىراق مۇنداي كولىكتەردى قاشىقتان باقىلايتىن وپەراتور بولۋى قاجەت.
قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. اۆتونومدى كولىكتەر وقيعالاردى تىركەيتىن جۇيەمەن، بەينەكامەرالارمەن، توتەنشە جاعدايدا اۆتوماتتى باسقارۋدى وشىرەتىن تەتىكپەن، ارنايى «اۆتونومدى باسقارۋ» بەلگىسىمەن جانە باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدى كيبەرشابۋىلدان قورعايتىن جۇيەلەرمەن جابدىقتالۋى كەرەك.
قۇجاتتا اۆتونومدى كولىكتەردى تاكسي قىزمەتىندە جانە تۇراقتى ەمەس جولاۋشىلار تاسىمالىندا پايدالانۋ ءتارتىبى دە قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار پيلوتتىق جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىگىن مىندەتتى ساقتاندىرۋ تالاپتارى بەلگىلەنگەن.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيسە-ءمينيسترى عيززات بايتۇرسىنوۆتىڭ ايتۋىنشا، پيلوتتىق جوبا اۆتونومدى كولىك تەحنولوگيالارىن ناقتى جول جاعدايىندا سىناۋعا، ولاردى رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋعا جانە وسى سالاداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بىرلەسكەن بۇيرىقتىڭ تولىق ءماتىنى بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە «ادىلەت» اقپاراتتىق- قۇقىقتىق جۇيەسىندە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتى مەن استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازدىق.