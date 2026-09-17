استانا الەم نازارىن وزىنە اۋدارعالى تۇر: قازاقستانعا قانداي فۋتبول كلۋبتار كەلۋى مۇمكىن؟
استانا. قازاقپارات- ەكى الىپ كلۋب. ءبىر ستاديون. ميلليونداعان كورەرمەن. 2028 -جىلى ەلادا وتەتىنورد ۋەفا سۋپەركۋبوگى الەم نازارىن وزىنە اۋدارعالى تۇر. بەدەلدى باسەكە استاناعا دا كول-كوسىر پايدا اكەلۋگە ءتيىس. سونىمەن قازاقستانعا قانداي كلۋبتار كەلۋى مۇمكىن؟
ەۋروپانىڭ كلۋبتىق فۋتبول ماۋسىمىن اشاتىن ءداستۇرلى ماتچ ەندى ءبىزدىڭ ەلدە وتەدى. فۋتبول دەسە، ىشكەن جەرگە قوياتىن قازاق جانكۇيەرلەرى بۇل جاڭالىققا باسىندا توسىرقاپ، تاڭعالعانى راس. ەندى كەلەسى ماۋسىمداعى چەمپيوندار ليگاسى مەن ەۋروپا ليگاسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ءدال وسى «استانا ارەنا» ستاديونىنان كورەمىز.
ەرمۇحامەد ماۋلەن، فۋتبول ساراپشىسى:
- ەۋروپا ليگاسىن كوبىنەسە «سيەۆيليا»، «فيورەنتينا»، «استون ۆيللا» سەكىلدى دەڭگەيلەس كوماندالار جەڭەدى. ءبىراق 27-28 -جىلعى ماۋسىمدا چەلسي سەكىلدى كوماندالار جەڭسە ەكەن دەپ وتىرمىن. ەندى بارسەلونا، رەال، پسج، مانچەستەر سيتي دەگەن الپاۋىت كلۋبتاردىڭ ءبىرى 100 پايىزى كەلەدى. سوعان دەڭگەيلەس بولاتىنداي مىقتى كوماندا كەلسە ەكەن دەپ وتىرمىن.
«استانا ارەنا» ءىرى حالىقارالىق ماتچتاردى قابىلداۋعا دايىن. ۋەفا- نىڭ 4- ساناتىنا ساي كەلەتىن ستاديون. وسىعان دەيىن قازاقستان قۇراماسى مەن وتاندىق كلۋبتاردىڭ ەۋروكۋبوكتىك ويىندارىن وتكىزىپ، ءبىراز تاجىريبە جيناقتادى.
سكوتت مانن، قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ باس حاتشىسى:
- «استانا ارەنا» الەمنىڭ ۇزدىك ستاديوندارىمەن باسەكەلەسە الاتىنىنا سەنەمىز. ەندى بارلىعىمىزدى كەرەمەت فۋتبول كەشى كۇتىپ تۇر. ءبىز قازاقستاندى الەمدىك فۋتبول كەڭىستىگىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە كورگىمىز كەلەدى. ەلىمىزدە وسى سپورت ءتۇرى دامىپ كەلە جاتقانىن بايقاپ وتىرمىز جانە بۇل - سول جولداعى ۇلكەن قادامداردىڭ ءبىرى.
مۇنداي مۇمكىندىك قازاقستاندى تەك ۋەفا اياسىندا عانا ەمەس، باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار مەن تۋرنيرلەرگە، سونداي-اق الەمنىڭ جەتەكشى كلۋبتارىنا كەڭىنەن تانىتۋعا جول اشادى. ماتچتى تاماشالاۋ ءۇشىن الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن شامامەن 15 مىڭعا جۋىق جانكۇيەر كەلۋى مۇمكىن.
ماسەلەن، اۋستريادا وتكەن سۋپەركۋبوكتىك ويىندا پسج مەن استون ۆيللا فاناتتارىنا 7 مىڭنان 14 مىڭ كۆوتا بولىنگەن بولاتىن. ەندىگى ماسەلە - ستاديونداعى جاساندى توسەنىشتى تابيعي گازونعا الماستىرۋ.
ەرمۇحامەد ماۋلەن، فۋتبول ساراپشىسى:
- «استانا ارەنانىڭ» جاساندى توسەنىشىن قازىر ساعات 12-دە باستاساق، كەشكى ساعات 6 عا شەيىن الىپ تاستاۋعا بولادى. ەش قيىندىعى جوق. جانە ورنىنا ءشوپ، تابيعي گازوندى اكەلىپ، ورناتۋعا دا بولادى. ول دا ءارى كەتكەندە 2 كۇندىك جۇمىس دەپ ەسەپتەيمىن ءوز باسىم. درەناجىمەن، سۋ الماسۋ جۇيەسىمەن قويۋعا بولادى. ادامدار عارىشتا كارتوشكا وسىرەيىن دەپ جاتىر عوي قازىر. سوندىقتان «استانا ارەنادا» ءشوپ وسىرۋگە بولادى.
كىم كەلەدى؟ قاي كلۋب جەڭەدى؟ ونى ۋاقىت كورسەتەدى. ەڭ باستىسى 2028 -جىلعى ۋەفا سۋپەركۋبوگىنىڭ چەمپيوندارى وسى ستاديوندا انىقتالادى.
24.kz