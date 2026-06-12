استانا اۋەجايى حالىقارالىق جۇك تاسىمالىنىڭ جاڭا ورتالىعىنا اينالماق
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايى اۋەايلاق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ مەن ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جۇيەلى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەدى. بۇگىندە اەرودروم حالىقارالىق تالاپتارعا تولىق ساي جۇمىس ىستەپ، تۇراقتى تەحنيكالىق باقىلاۋدا ۇستالادى.
اۋەجاي قىزمەتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا جۇك جانە جولاۋشىلار رەيستەرى ۋاقىت بويىنشا وڭتايلاندىرىلۋدا. بۇل ءتاسىل اۋە كەمەلەرىنە قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، وپەراتسيالىق تۇراقتىلىق پەن ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ جاعدايى تۇراقتى باقىلاۋدا. ماماندار جۇيەلى تۇردە تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، قاجەتتى جوندەۋ جۇمىستارىن ۋاقتىلى اتقارادى. سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى جىل سايىن اەرودروم ينفراقۇرىلىمىنىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرىپ وتىرادى.
- جۇك رەيستەرىنىڭ سانىن ارتتىرۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن، بارلىق تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل كەڭ فيۋزەلياجدى جۇك اۋە كەمەلەرىن قابىلداۋعا جانە حالىقارالىق جۇك تاسىمالىن دامىتۋعا جول اشادى. حالىقارالىق جۇك تاسىمالداۋشىلارىمەن ارىپتەستىكتى نىعايتۋ - ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋداعى ماڭىزدى قادام. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار مەملەكەت باسشىسىنىڭ كولىك-لوگيستيكا سالاسىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس جۇرگىزىلۋدە. جۇك اعىنىنىڭ ءوسۋى جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە استانانىڭ ءىرى اۆياتسيالىق-حاب رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا اەرودرومدا جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ كەزەكتى كەزەڭى ءساتتى اياقتالدى. جۇمىس بارىسىندا اەرودروم جابىندارى قالپىنا كەلتىرىلىپ، تاڭبالار جاڭارتىلدى، جارىق-سيگنالدىق جۇيەلەر جاڭعىرتىلدى. بۇل شارالار ينفراقۇرىلىمنىڭ سەنىمدى ءارى قاۋىپسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
قازىرگى تاڭدا پەررون مەن رۋلەج جولدارىندا جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. بارلىق جۇمىستار كەستەگە ساي جۇرگىزىلىپ، رەيستەردىڭ تۇراقتىلىعىنا اسەر ەتپەيدى. اۋەجاي شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.
الداعى ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى - ەكىنشى ۇشۋ-قونۋ جولاعىن سالۋ. بۇل باستاما اۋەجايدىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، وپەراتسيالىق تۇراقتىلىقتى كۇشەيتىپ، بولاشاق وسىمگە بەرىك نەگىز قالايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 1-ماۋسىمنان باستاپ استانا اۋەجايى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.