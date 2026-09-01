داستان ساتپايەۆتىڭ كەزەكتى ويىنىن قايدان كورۋگە بولادى؟
استانا. INFORMSPORTS - قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ ونەر كورسەتەتىن «بەرنلي» انگليا چەمپيونشيپىنىڭ ءتورتىنشى تۋرىندا «ميدلسبرومەن» كەزدەسەدى.
ويىن 2 -قىركۇيەكتەن 3 -قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى بەرنليدەگى «تەرف مۋر» ستاديونىندا وتەدى. ماتچ قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 00:00-دە باستالادى.
18 جاستاعى داستان ساتپايەۆ وسى ماۋسىمدا «بەرنلي» ساپىندا ءۇش ماتچ وتكىزىپ ۇلگەردى. ازىرگە قازاقستاندىق فۋتبولشى گول سوعىپ نەمەسە ناتيجەلى پاس بەرىپ كوزگە تۇسكەن جوق.
ساتپايەۆ «بەرنليدە» جالعا الۋ كەلىسىمى بويىنشا ونەر كورسەتىپ ءجۇر. ونىڭ ترانسفەرلىك قۇقىعى لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبىنا تيەسىلى.
ال «بەرنلي» جاڭا ماۋسىمدى ءساتسىز باستادى. كوماندا چەمپيونشيپتەگى العاشقى ءۇش كەزدەسۋىنەن كەيىن ءبىر عانا ۇپاي جيناعان.
«بەرنلي» - «ميدلسبرو» كەزدەسۋىندە داستان ساتپايەۆتىڭ الاڭعا شىعۋ مۇمكىندىگى بار.