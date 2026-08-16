داستان ساتپايەۆتى انگليانىڭ «بەرنلي» كومانداسى جالعا الدى
الماتى. KAZINFORM - فۋتبول الەمىندە تانىمال ينسايدەر، جۋرناليست فابريتسيو رومانو قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆقا قاتىستى تىڭ اقپاراتپەن ءبولىستى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «چەلسي» فۋتبول كلۋبى جاقىندا 18 جاسقا تولعان ويىنشىسىن انگليانىڭ دەڭگەيى جاعىنان ەكىنشى ليگاسى - چەمپيونشيپتە ونەر كورسەتەتىن «بەرنليگە» جالعا بەردى.
- HERE WE GO! «بەرنلي» «چەلسيدىڭ» دارىندى شابۋىلشى داستان ساتپايەۆپەن كەلىسىمشارت بويىنشا كەلىسىمگە كەلدى.
قازاقستاندىق 18 جاسار شابۋىلشى كومانداعا جالعا بەرىلەدى. كەلىسىمدە كەيىن ساتىپ الۋ قۇقىعى قاراستىرىلماعان، سەبەبى ساتپايەۆ ماۋسىم ايىندا قايتا ورالادى. بۇل - ماكس اللەينمەن جاسالعان كەلىسىمنەن كەيىنگى «بەرنلي» جوباسى ءۇشىن تاعى ءبىر جاس دارىندى ويىنشى، - دەلىنگەن ونىڭ جازباسىندا.
ەسكە سالايىق، بىلتىر داستان ساتپايەۆتىڭ «قايراتتان» «چەلسيگە» اۋىساتىنىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ فابريتسيو رومانو حابارلادى.
ساتپايەۆ بيىل ماۋسىم ايىندا «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچىن وتكىزىپ، لوندونعا اتتانعان بولاتىن. ول باپكەر حابي الونسونىڭ قول استىندا «چەلسيدىڭ» ماۋسىم الدىنداعى وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىنا قاتىستى. اۆستراليادا «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىنا قارسى ويىندا العاشقى گولىن سوعىپ تا ۇلگەردى.