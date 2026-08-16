داستان ساتپايەۆ رەسمي تۇردە جاڭا كومانداعا اۋىستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆ انگليانىڭ كونە كلۋبتارىنىڭ ءبىرى - «بەرنلي» ويىنشىسى اتاندى.
بۇل تۋرالى «چەلسي» مەن بەرنلي» فۋتبول كلۋبتارى الەۋمەتتىك جەلىدە حابارلادى. كوك جەيدەلى كوماندا ساتپايەۆ «قايراتتان» «چەلسيگە» رەسمي تۇردە اۋىسقانىن حابارلاپ، قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىنشىسى الداعى ماۋسىمدى «بەرنليدە» وتكىزەتىنىن جەتكىزدى.
بۇل جاڭالىقپەن انگليا پرەمەر-ليگاسىنىڭ كەيىنگى چەمپيونات - چەمپيونشيپتە ونەر كورسەتەتىن «بەرنلي» دە بولىستى.
— قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىنشىسى داستان ساتپايەۆ «چەلسيدەن» ءبىر ماۋسىمعا جالعا الىنعانىن قۋانىشپەن حابارلايمىز، — دەلىنگەن كلۋب جازباسىندا.
داستان ساتپايەۆ مانباسىنداعى جاڭا كەزەڭگە قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىدە پىكىر ءبىلدىردى.
— بۇل تەك باستاماسى. جالعا بارۋ — مەنىڭ مىقتىراق بولۋىما كومەكتەستىن جاڭا تاجىريبە. بار جاقسى الدىدا. العا قازاق ەلىم، — دەپ جازدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فۋتبول الەمىندە تانىمال ينسايدەر داستان ساتپايەۆقا قاتىستى تىڭ جاڭالىقپەن ءبولىستى.