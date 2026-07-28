داستان ساتپايەۆ «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى ويىندا گول سوقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ وسى مينۋتتاردا «چەلسيدىڭ» نەگىزگى قۇرامىندا دەبيۋت جاساپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
«كوكتەردىڭ» باس باپكەرى حابي الونسو قازاقستاندىق 17 جاستاعى سپورتشىنى اۋستراليالىق «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىنا قارسى جولداستىق كەزدەسۋدە باستاپقى قۇرامدا ويناۋعا جىبەرۋگە شەشىم قابىلدادى. ساتپايەۆ جەتىنشى مينۋتتا-اق لوندوندىق ۇزدىك كلۋبىنداعى دەبيۋتتىك گولىن سوقتى. داستاننىڭ قارسىلاس كوماندا قاقپاسىنا دوپ كىرگىزگەن بەينە كەلەسى سىلتەمەدە.
ەسكە سالساق، «چەلسي» مەن «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» اراسىنداعى كەزدەسۋ سيدنەيدەگى «اككور» ستاديونىندا «كوكتەردىڭ» اۋستراليادا ماۋسىم الدىنداعى تۋرى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. داستان ساتپايەۆ تامىز ايىندا 18 جاسقا تولعاننان كەيىن رەسمي تۇردە لوندون كومانداسىنىڭ ويىنشىسى سانالادى.
داستان ساتپايەۆ قازاقستاننىڭ ەڭ قىمبات ويىنشىسى اتانعان ەدى.