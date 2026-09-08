داستان ساتپايەۆ جاراقاتىنا بايلانىستى ۋاقىتشا «چەلسيگە» ورالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شابۋىلشى داستان ساتپايەۆ جاراقاتىنان ايىعۋ ءۇشىن «بەرنليدەن» ۋاقىتشا «چەلسيگە» ورالادى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
18 جاستاعى فۋتبولشى 2 -قىركۇيەكتە انگليا چەمپيونشيپىنىڭ ءتورتىنشى تۋرىندا «ميدلسبروعا» قارسى وتكەن كەزدەسۋدە جاراقات العان ەدى.
— ۇزدىك ويىنشى جاراقات الدى. حابارلارعا قاراعاندا، داستان ساتپايەۆ «ميدلسبروعا» قارسى ماتچتا العان جاراقاتىنا بايلانىستى بىرنەشە اپتا الاڭعا شىعا الماۋى مۇمكىن. ول اۋىستىرىلعان كەزدە اياعىن ۇستاپ شىقتى. قالپىنا كەلۋ كەزەڭىندە فۋتبولشى «چەلسيگە» ورالادى، ال جاراقاتىنان ايىققاننان كەيىن قايتادان سولتۇستىككە اتتانادى، — دەپ حابارلادى Talk BFC پورتالى.
«ميدلسبروعا» قارسى ويىندا داستان ساتپايەۆ «بەرنليدىڭ» نەگىزگى قۇرامىندا الاڭعا شىعىپ، كەزدەسۋدىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى.
ماتچ 1:1 ەسەبىمەن اياقتالدى. 81-مينۋتتا قازاقستاندىق شابۋىلشى اياعىنان جاراقات الىپ، ويىندى جالعاستىرا المادى.
كەيىن «بەرنلي» كلۋبى ساتپايەۆتىڭ قالپىنا كەلۋىنە بىرنەشە اپتا قاجەت بولاتىنىن حابارلادى.