اسقازان اۋرۋلارى تۇقىم قۋالايدى - گاستروەنتەرولوگ
استانا. KAZINFORM - اسقازان-ىشەك جولى اۋرۋلارىنىڭ العاشقى بەلگىلەرىن دەر كەزىندە انىقتاپ، مامانعا قارالۋ اسا ماڭىزدى. بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ ينديرا ەرجانوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن LIVE باعدارلاماسىندا ايتتى.
ينديرا ەرجانوۆانىڭ سوزىنشە، قازىرگى كەزدە اسقازان- شەك جولىنىڭ قابىنۋ اۋرۋلارى جيىلەگەن. اسىرەسە كۇز مەزگىلىندە قابىنۋ پروتسەسى كۇشەيە تۇسەدى. ونىڭ نەگىزگى سەبەبى - دۇرىس تاماقتانباۋ، زياندى ادەتتەر الكوگول ءىشۋ، تەمەكى شەگۋ وعان قوسا سوزىلمالى كۇيزەلىستە اسەر ەتەدى. سونداي-اق قابىنۋدى ينفەكسيالار، باكتەريالار، ۆيرۋستار، اۋتويممۋندىق جانە تۇقىم قۋالايتىن فاكتورلار قوزدىرۋى مۇمكىن.
- اسقازان اۋرۋلارى تۇقىم قۋالاۋى مۇمكىن. ەگەر بەلگىلى ءبىر گەنەتيكالىق بەيىمدىلىك بولسا، بۇل دەرت قايتالانۋى ىقتيمال. سوندىقتان ءبىز ناۋقاستان مىندەتتى تۇردە اتا-اناسىندا اسقازانعا قاتىستى، اسىرەسە ىسىك اۋرۋلارىنىڭ بولعان-بولماعانىن سۇرايمىز. كوپ جاعدايدا پانكرەاتيت، ءوت-تاس اۋرۋلارى گەنەتيكالىق تۇرعىدا بەرىلەدى. سونىمەن قاتار ىشەككە قاتىستى قابىنۋ اۋرۋلارى - مىسالى، كرون اۋرۋى مەن ىشەكتىڭ جارالى اۋرۋلارى كوبىنە اۋتويممۋندىق، تۇقىم قۋالايتىن سىرقاتتار قاتارىنا جاتادى، - دەپ ءتۇسىندىردى گاستروەنتەرولوگ.
سونىمەن قاتار دارىگەر مۇنداي جاعدايدا دۇرىس جانە ءتارتىپتى تاماقتانۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. ياعني، تاماقتانۋ بەلگىلى ءبىر ينتەرۆالمەن، بىردەي ۋاقىت ارالىعىندا بولۋى ءتيىس. وعان قوسا تاعام راتسيونىندا كوكونىستەر مەن جەمىستەرگە باي تالشىقتار، اقۋىز جانە پايدالى مايلار جەتكىلىكتى بولۋى قاجەت. اس قورىتۋ جۇيەسى دۇرىس جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن وسىنداي تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ ماڭىزدى. بۇل ءوز كەزەگىندە كوپتەگەن اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كوفەنىڭ قۇرامىنداعى كوفەين اسقازان قىشقىلدىعىن ارتتىرىپ، قىجىلداۋ، قايتا-قايتا كەكىرۋ، ءىشتىڭ قىزىپ ءىسىنۋ سياقتى جايسىزدىقتارعا اكەلۋى مۇمكىن.
- ءار پاتسيەنتتىڭ اۋرۋ سەزىمتالدىعى ءارتۇرلى. العاشقى بەلگىلەردىڭ ءبىرى - ەپيگاستر ايماعىنداعى اۋىرسىنۋ. اۋرۋ سەزىمى وڭ نەمەسە سول جاق قابىرعاعا بەرىلۋى، جۇرەك اينۋ، قۇسۋ، قىجىلداۋ، تاماقتى جۇتىنۋدىڭ قيىنداۋى بايقالادى. سونىمەن قاتار تابەتتىڭ تومەندەۋى، ءىش قاتۋ نەمەسە ءوتۋى، سالماق جوعالتۋ، السىزدىك سياقتى بەلگىلەر پايدا بولسا، مىندەتتى تۇردە گاستروەنتەرولوگقا جۇگىنۋ قاجەت، - دەدى ول.
