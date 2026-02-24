اسكەري ينستيتۋتتار مەن گوسپيتالدەگى جۇمىس بارىسى تەكسەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ اتالعان وڭىردە بولاشاق وفيتسەرلەردى دايارلاۋ بارىسىمەن تانىسىپ، اسكەري قىزمەتشىلەردى مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋ قالاي ۇيىمداستىرىلاتىنىن كوردى.
راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا ءمينيستردىڭ ورىنباسارى جوعارى وقۋ ورنى باسشىلىعىنىڭ وقۋ- تاربيە قىزمەتىنىڭ اعىمداعى كورسەتكىشتەرى، كۋرسانتتاردى دايارلاۋ ناتيجەلەرى جانە قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى بايانداماسىن تىڭدادى. ءبىلىم ورداسىنىڭ وقۋ-ماتەريالدىق بازاسىمەن جانە ينفراقۇرىلىمدىق وبەكتىلەرىمەن تانىسقاندا ول مامانداندىرىلعان اۋديتوريالاردى جانە بەيىندىك پاندەر بويىنشا پراكتيكالىق داعدىلاردى جەتىلدىرۋگە ارنالعان ۆيرتۋالدى جاتتىقتىرۋ كەشەنىن قاراپ شىقتى.
ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىنا بارعاندا گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ قارۋلى كۇشتەر قۇرامالارىنا باسشىلىق قۇرام كادرلارىن دايارلاۋعا ءجىتى نازار اۋداردى. اسكەري وقۋ ورنىندا وتكەن كەڭەس اياسىندا كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. دارەجەلى وقىتۋشىلاردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ جانە مەملەكەتتىك تىلدە بەيىندىك ادەبيەتتەردى باسىپ شىعارۋ قاجەتتىلىگى دە نازاردان تىس قالمادى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-كلينيكالىق گوسپيتالىندە گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ ەمدەۋ پروتسەسىنىڭ قالاي ۇيىمداستىرىلاتىنىن، پاتسيەنتتەردى كەشەندى تەكسەرۋگە جانە ءدال دياگنوستيكالاۋعا ارنالعان زاماناۋي ەمدەۋ جانە دياگنوستيكالىق اپپاراتتاردى كوردى. بولىمشەلەردى ارالاۋ بارىسىندا ول ەمدەلىپ جاتقان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ دەنساۋلىعى مەن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ساپاسىنا ءمان بەردى.
جۇمىس ساپارىنىڭ سوڭىندا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ءبىلىم بەرۋ، تاربيە قىزمەتىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ، سونىمەن قوسا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىن مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندە ناقتى تاپسىرمالار بەردى.
ايتا كەتەلىك اتا-انالار بەينەۋ گارنيزونىنا بارىپ، جەكە قۇرامنىڭ جاعدايىمەن تانىسقان ەدى.