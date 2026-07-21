اسكەري وقۋ ورىندارىنا قۇجات تاپسىرۋ جەڭىلدەدى
استانا. KAZINFORM - اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجاتتى ەندى ونلاين تاپسىرۋعا بولادى.
بۇل تۋرالى و ك ق- دە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ مالىمدەدى.
- قازاقستاندا اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ ءراسىمى سيفرلاندىرىلىپ، تالاپكەرلەر ءۇشىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتىلدى. ەندى قۇجاتتاردى راسىمدەۋ مەرزىمى 120 كۇننەن 30 كۇنگە دەيىن قىسقاردى، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، تالاپكەرلەر ەندى قۇجاتتارىن eGov.kz پورتالى ارقىلى ونلاين تاپسىرا الادى. ۇ ب ت ناتيجەلەرى، مەديسينالىق تەكسەرۋ قورىتىندىلارى جانە ارنايى تەكسەرۋلەر تۋرالى مالىمەتتەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ينتەگراتسياسى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە الىنادى.
- جاڭا جۇيە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى جاستار ءۇشىن اسكەري وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ۇدەرىسىن ەداۋىر جەڭىلدەتىپ وتىر قۇجاتتاردى ونلاين تاپسىرۋدىڭ ارقاسىندا تالاپكەرلەرگە وقۋ ورنىنا بىرنەشە رەت بارۋدىڭ قاجەتى بولمايدى، ال راسىمدەردىڭ اۆتوماتتاندىرىلۋى قابىلداۋ ناۋقانىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرىپ، ادام فاكتورىنىڭ اسەرىن بارىنشا ازايتادى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
300-دەن استام قازاقستاندىق كۋرسانت شەتەلدە ءبىلىم الىپ جاتىر
قازاقستاندىق كۋرسانتتار شەتەلدىڭ اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ، حالىقارالىق تاجىريبەنى مەڭگەرىپ ءجۇر.
- بۇگىندە 300-دەن استام قازاقستاندىق كۋرسانت قىتاي، تۇركيا، كورەيا رەسپۋبليكاسى، ا ق ش، رەسەي، ازەربايجان، ارمەنيا جانە بەلارۋس ەلدەرىنىڭ اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقىپ جاتىر. وقۋ حالىقارالىق كەلىسىمدەر اياسىندا قارۋلى كۇشتەر ءۇشىن سۇرانىس جوعارى ماماندىقتار بويىنشا ۇيىمداستىرىلدى. بۇل كۋرسانتتارعا اسكەري دايارلاۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىن مەڭگەرۋگە، جاڭا تەحنولوگيالارمەن تانىسۋعا جانە حالىقارالىق تاجىريبەنى يگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قورعانىس مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ازاماتتىق جوعارى وقۋ ورىندارىمەن دە ىنتىماقتاستىقتى دامىتىپ جاتىر.
- بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى اسكەري مەديتسينا، دەنە دايارلىعى، اۋدارما ءىسى، اسكەري قۇرىلىس، اسكەري وركەستر جانە ديريجەرلىك قىزمەت، سونداي- اق باسقا دا سۇرانىسقا يە باعىتتار بويىنشا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. مۇنداي ارىپتەستىك اسكەري جانە ازاماتتىق ءبىلىم بەرۋ سالالارىنىڭ عىلىمي الەۋەتىن ۇشتاستىرىپ، ماماندار دايارلاۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋگە جانە تۇلەكتەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى سپيكەر.