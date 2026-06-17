اسكەري قىزمەتتەن كەيىن سۇرانىسقا يە ماماندىق: Sarbaz+ جوباسى قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. قازاقپارات - 78460 اسكەري ءبولىمىنىڭ بازاسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان Sarbaz+ جوباسى سۇرانىسقا يە تەحنولوگيالىق باعىتتار بويىنشا ماماندار دايارلاۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اسكەري دايىندىقپەن قاتار، جوبا قاتىسۋشىلارى باعدارلامالاۋ، كيبەرقاۋىپسىزدىك، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باسقارۋ، بايلانىس جۇيەلەرىنە قىزمەت كورسەتۋ جانە دەرەكتەردى تالداۋ سالالارى بويىنشا ءبىلىم الادى.
وقۋ بارىسىندا زاماناۋي سيفرلىق پلاتفورمالار، VR- ترەناجەرلەر مەن ارنايى سيمۋلياتورلار قولدانىلادى. دايىندىقتى اياقتاعاننان كەيىن قاتىسۋشىلار مەڭگەرگەن بىلىمدەرى مەن داعدىلارىن راستايتىن سەرتيفيكاتتارعا يە بولادى. بۇل ولاردىڭ مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن كەيىنگى كاسىبي دامۋىنا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى.
سالتاناتتى راسىمگە اشىبۇلاق اۋىلدىق وكرۋگى اكىمىنىڭ ورىنباسارى كەنجەگۇل مۇراتبەك قىزى، الماتى وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى، Sagadat Batyr سپورت كلۋبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى نۇرسۇلتان ورىنباساروۆ، قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى، سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ اتا-انالارى مەن جاقىندارى قاتىستى.
اسكەري انتتى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتىڭ 89 ساربازى قابىلدادى. سالتاناتتى ءراسىم اسكەري وركەستردىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن ءوتتى. ساربازدار دومبىرادا قازاقتىڭ كورنەكتى كۇيشىلەرى قۇرمانعازى مەن دينا نۇرپەيىسوۆانىڭ شىعارمالارىن ورىنداپ، قويان-قولتىق ۇرىس تاسىلدەرىن كورسەتتى. ءىس-شارا جەكە قۇرامنىڭ سالتاناتتى مارشىمەن اياقتالدى.
- بۇگىن - مەنىڭ ومىرىمدەگى ەڭ ماڭىزدى كۇندەردىڭ ءبىرى. ءبىز بۇل كۇنگە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن كەلدىك. Sarbaz+ جوباسىنا قاتىسۋ بىزگە تەك اسكەري ماشىقتاردى مەڭگەرۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بولاشاقتا سۇرانىسقا يە بولاتىن زاماناۋي ءبىلىم مەن قۇزىرەتتەردى يگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشى داۋرەن جاقاي.
رەسمي ءبولىم اياقتالعاننان كەيىن اتا-انالار ءۇشىن اسكەري ءبولىم اۋماعىنا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى. قوناقتار اسكەري قىزمەت وتكەرۋ جاعدايلارىمەن تانىسىپ، كازارمالاردى، اسحانانى جانە اسكەري ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ارالاپ كوردى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعىن جەتىلدىرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.