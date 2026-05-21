اسكەري قىزمەتكەرلەرگە جاڭا الەۋمەتتىك تولەمدەر تاعايىندالماق
استانا. KAZINFORM - دەپۋتاتتار بۇگىن وتكەن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا اسكەري قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان ءبىرقاتار الەۋمەتتىك شارالاردى قولدادى.kz.
اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ قۇقىقتىق جاعدايىن جەتىلدىرۋ، قورعانىس جانە اسكەري قىزمەت ماسەلەلەرى تۋرالى زاڭدا توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا، تەرروريزمگە قارسى وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋگە جانە توتەنشە جاعداي رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋگە تارتىلاتىن قارۋلى كۇشتەر مەن شەكارا قىزمەتىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە ءۇش ەسە مولشەردە اقشالاي تولەم تولەۋ كوزدەلىپ وتىر. ۇسىنىلعان شارالار سىن-قاتەر دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا جانە ايرىقشا ماڭىزدى مىندەتتەردى ورىنداۋ كەزىندە قىزمەت كورسەتۋدىڭ ەرەكشە جاعدايلارىنا بايلانىستى.
بۇدان بولەك كازارمالىق جاعدايداعى نەمەسە كارانتيندىك ءىس-شارالارعا قاتىساتىن اسكەري قىزمەتكەرلەر مەملەكەت ەسەبىنەن تولىققاندى تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلەتىن بولادى. بۇل شارا قىزمەت اتقارۋعا ءتيىستى جاعدايلار جاساۋعا، جاۋىنگەرلىك ازىرلىكتى قولداۋعا جانە جەكە قۇرامنىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋعا باعىتتالعان.
كونستيتۋتسيالىق سوت قاۋلىسىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن تۇزەتۋلەر ارقىلى قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ زاڭناماسىنا سايكەس لاۋازىمىنان ۋاقىتشا شەتتەتىلگەن اسكەري قىزمەتكەرلەرگە ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن تولەۋدى بەلگىلەۋ ۇسىنىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي جاعدايعا اسكەري قىزمەتكەرلەر اقشالاي قاراجاتسىز شىعارىلادى.
اسكەري قىزمەتكەرلەردى 25 جىل جانە ودان دا كوپ ەڭبەك سىڭىرگەن كەزدە ءوز قالاۋى بويىنشا جۇمىستان شىعارۋ مۇمكىندىگى قوسىمشا كوزدەلەدى. سونداي-اق اسكەرگە شاقىرۋ بويىنشا اسكەري قىزمەت وتكەرەتىن وفيتسەرلەرگە دەكرەتتىك دەمالىستى رەسىمدەۋ كەزەڭىندە قىزمەت مەرزىمىن توقتاتا تۇرۋ ۇسىنىلادى.
زاڭنىڭ تاعى ءبىر نورماسى ب ۇ ۇ- نىڭ اسكەري پەرسونالدى بەرگەنى ءۇشىن تولەنەتىن قاراجاتتى اۋدارۋ تارتىبىنە وزگەرىس ەنگىزەدى. بۇل قاراجاتتى اسكەري قىزمەتكەرلەرگە كەيىنگى تولەمدەر ءۇشىن قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ شوتىنا تىكەلەي جىبەرۋ ۇسىنىلادى، ال قولدانىستاعى جۇيە بويىنشا ولار الدىمەن رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە تۇسەدى.
ءتيىستى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىسى جانە قارۋلى كۇشتەرى تۋرالى»، «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بىتىمگەرشىلىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭدارعا ەنگىزىلەدى.