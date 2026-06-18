اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن پايدالانۋدىڭ جاڭا قاعيدالارى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، ارنايى مەملەكەتتىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، سونداي-اق ازاماتتىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلدى.
وزگەرىستەر 2026-جىلعى 15-ساۋىردە كۇشىنە ەنگەن «كۇزەت قىزمەتى، تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى جانە قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىندا كوزدەلگەن. اتالعان زاڭدى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇكىمەتتىڭ 2026-جىلعى 30-مامىرداعى قاۋلىسىمەن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ جاڭارتىلعان قاعيدالارى بەكىتىلدى.
جاڭا نورمالارعا سايكەس تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن ەندى تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا، يپوتەكالىق قارىزدى وتەۋگە جانە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارىن تولىقتىرۋعا عانا ەمەس، سونداي-اق كەيىننەن ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ تولەمىنە جانە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ۇلەستىك قاتىسۋ كەزىندە جارنالاردى تولەۋگە دە پايدالانۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار قۇجاتپەن بۇرىن قولدانىستا بولعان ءبىرقاتار شەكتەۋلەر الىنىپ تاستالدى. اتاپ ايتقاندا، تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن پايدالانۋ مەرزىمىنە قاتىستى شەكتەۋ جويىلدى، جالداۋ شارتىن مىندەتتى مەملەكەتتىك تىركەۋ تالابى الىنىپ تاستالدى، تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ نەمەسە ساتىپ الۋ كەزىندە جاقىن تۋىستارمەن مامىلە جاساۋعا قويىلعان تىيىم كۇشىن جويدى.
سونداي-اق تۇرعىن ءۇي الاڭىنىڭ 90 شارشى مەترگە دەيىنگى مولشەرىنە بايلانىستى اعىمداعى تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىنىڭ كولەمىنە قويىلعان شەكتەۋ دە الىنىپ تاستالدى.
جاڭارتىلعان قاعيدالار تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جانە اسكەري قىزمەتشىلەرگە تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋدىڭ قوسىمشا تەتىكتەرىن ۇسىنادى. سونىمەن قاتار تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن الۋشىلار جىل سايىن 25-قاڭتارعا دەيىن تولەمدەردى الۋ ورنى بويىنشا وتباسى مۇشەلەرىنىڭ اتىنا تىركەلگەن جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ بار-جوعى تۋرالى انىقتامانى جانە ارنايى شوت بويىنشا بانكتىك انىقتامانى ۇسىنۋعا مىندەتتى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.