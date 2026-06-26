اسكەري قىزمەت - ازاماتتىقتىڭ بەلگىسى ءارى قاستەرلى كونستيتۋتسيالىق مىندەت - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى «ايبىن» ХІI حالىقارالىق اسكەري-پاتريوتتىق جاستار جيىنىندا ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ نەگىزگى مىندەتىمىز - كاسىبي دەڭگەيى جوعارى اسكەريلەردى تاربيەلەۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ەكەنىن ايتا كەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، پاتريوت بولۋ دەگەنىمىز - مەملەكەتتىڭ ساياساتى مەن ستراتەگياسىن ءىس جۇزىندە قولداۋ، ەل يگىلىگىنە ۇلەس قوسۋ، تۋعان جەردىڭ تاعدىرى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك الۋ.
- وسى قاسيەتتى بورىشتىڭ قاتارىندا وتان قورعاۋ ەرەكشە، كيەلى پارىز سانالادى. اسكەري قىزمەت - ازاماتتىقتىڭ بەلگىسى ءارى قاستەرلى كونستيتۋتسيالىق مىندەت. ءبىز قارۋلى كۇشتەردى دايەكتى تۇردە جاڭعىرتۋدى قولعا الدىق. ارمياعا جانە اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە سيفرلىق تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت پەن دايارلىقتىڭ وزىق ستاندارتتارى بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلۋدە. بۇل - زامان تالابى. سوندىقتان قازىرگى كۇردەلى سىن-قاتەرلەرگە توتەپ بەرۋ ءۇشىن دايىندىعىمىز ساقاداي-ساي بولۋى قاجەت. ءاربىر مۇمكىندىكتى مەملەكەتتىڭ ىرگەسىن بەكەمدەپ، قۋاتىن ارتتىرۋعا پايدالانۋ كەرەك.
ءبىزدىڭ نەگىزگى مىندەتىمىز - كاسىبي دەڭگەيى جوعارى اسكەريلەردى تاربيەلەۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ. قازىرگى ۋاقىتتا اسكەريلەر جان-جاقتى دامىعان، قوعام ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىنا ۇلەس قوسا الاتىن ۇلگىلى تۇلعا ەكەنىن كورسەتۋگە ءتيىس. بۇگىن ارنايى كەلگەن شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجدى وسىنداي تابىستى جۇمىستىڭ جارقىن مىسالى رەتىندە اتاۋعا بولادى. بيىل وقۋ ورنىنىڭ قۇرىلعانىنا 30 جىل تولادى. وسى ۋاقىت ىشىندە كوللەدج سەرجانتتىق قۇرامعا 4,5 مىڭنان اسا جوعارى بىلىكتى مامان دايارلادى. بۇل بىرەگەي تاجىريبە حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى باعاعا يە بولدى، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت 1-شىلدە كۇنى مەملەكەتىمىزدىڭ باس قۇجاتى - كونستيتۋسيا زاڭدى كۇشىنە ەنەتىنىن، وسىلايشا، ەل دامۋىنىڭ مۇلدەم جاڭا داۋىرىنە قادام باساتىنىمىزدى ەسكە سالدى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردىڭ جاڭعىرۋىنا نەگىز قالادى. مۇنداي كۇردەلى وزگەرىستەر ەلىمىزدىڭ 35 جىلدىق تاريحىندا دا، ودان بۇرىن دا بولعان ەمەس. ياعني قازاقستان ساپالى عىلىم نەگىزىندە وركەندەۋ مەن تەحنولوگيالىق ورلەۋ جولىنا ءتۇستى. دەگەنمەن قوعام ءبىر ماقساتقا جۇمىلىپ، ىنتىماق-بىرلىك تانىتپاسا، كەز كەلگەن، ءتىپتى مۇقيات سارالانعان مەملەكەتتىك جوسپاردىڭ ءوزى قاعاز جۇزىندە قالادى. تۋعان جەرگە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ادال قىزمەت ەتۋگە ۇمتىلاتىن ءبىلىمدى، ەرىك-جىگەرى مول وتانشىل جاستار ەلىمىزدى كوركەيتەدى. نەگىزگى زاڭنىڭ تۇپكى ءمانى دە وسىدان كورىنەدى: كونستيتۋتسيا شىن مانىندە بارلىق پاراساتتى جانە جاسامپاز كۇشتەردى، ناعىز پاتريوتتاردى ەلىمىزدىڭ ستراتەگيالىق باعدارىنىڭ، ياعني، رەفورمالاردىڭ جالپى ۇلتتىق جوسپارى مەن ماقساتتارى توڭىرەگىنە بىرىكتىرەتىن بەرىك تۇعىرناما ىسپەتتەس. جاڭا كونستيتۋتسيامىز - بارشا حالىقتىڭ، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ادامگەرشىلىك جانە قۇقىقتىق باعدارى، ءومىر جولىنداعى تەمىرقازىعى. وسى باعىتتان اينىماساق، قوعامداعى تۇراقتىلىقتى ساقتايمىز، ازاماتتارىمىز زاڭ مەن ەل مۇددەسىنە قۇرمەتپەن قارايتىن لايىقتى ومىرگە قول جەتكىزەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.