اسكەري كوللەدج تۇلەكتەرى ۇ ب ت- سىز اسكەري ينستيتۋتقا تۇسە الادى
استانا. KAZINFORM - اسكەري كوللەدج تۇلەكتەرى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى تاپسىرماي-اق اسكەري ينستيتۋتتاردا ءبىلىمىن جالعاستىرا الادى. بۇل تۋرالى و ك ق- دە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قورعانىس مينيسترلىگى بولاشاق اسكەري قىزمەتشىلەردى ەرتە كەزەڭنەن دايارلاۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. وسى ماقساتتا ەلىمىزدەگى بەس اسكەري كوللەدجگە 9 نەمەسە 11-سىنىپتان كەيىن وقۋعا تۇسۋگە مۇمكىندىك بار.
- كوللەدجدە وقۋ بارىسىندا كۋرسانتتار مەملەكەت تاراپىنان تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى. ولار اسكەري انت قابىلداپ، اسكەري قىزمەت وتكەرۋ تۋرالى كەلىسىمشارتقا قول قويادى. وقۋدى اياقتاعان سوڭ تۇلەكتەرگە سەرجانت اسكەري اتاعى مەن مەملەكەتتىك ۇلگىدەگى ديپلوم بەرىلەدى. وقۋدى اياقتاعان تۇلەكتەر قارۋلى كۇشتەر قاتارىندا اسكەري قىزمەتكە جىبەرىلەدى، - دەدى ول.
دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، اسكەري كوللەدج تۇلەكتەرى وقۋىن اسكەري ينستيتۋتتاردا قىسقارتىلعان ءۇش جىلدىق باعدارلاما بويىنشا جالعاستىرا الادى. بۇل ءۇشىن ۇ ب ت تاپسىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى.
- وسىلايشا سەرجانتتان وفيتسەرگە دەيىنگى اسكەري مانساپتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك جاسالىپ وتىر، - دەدى مۇرات ولجابايەۆ.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەگەن ازاماتتارعا بەرىلەتىن ءبىلىم بەرۋ جەڭىلدىكتەرى كەڭەيتىلدى.
- 2025 -جىلدان باستاپ مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەگەن ازاماتتارعا تولىققاندى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى بەرىلەدى. گرانت يەگەرلەرى جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الىپ، مەملەكەتتىك شاكىرتاقى مەن جاتاقحانادان ورىن الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن كەيىن جوعارى وقۋ ورنىنا تۇسكەن ازاماتتار كونكۋرسقا قاتىسپاي-اق اسكەري كافەدرادا زاپاستاعى وفيتسەرلەردى دايارلاۋ باعدارلاماسى بويىنشا تەگىن ءبىلىم الا الادى، - دەدى سپيكەر.
دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ ناتيجەلەرى «سروچنيكي 2.0» پلاتفورماسىندا جانە جوبانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالارىندا جاريالانادى. وقۋعا قابىلداۋ تۋرالى سەرتيفيكاتتىڭ بار-جوعىن پلاتفورمانىڭ «ىزدەۋ» ءبولىمى ارقىلى جەكە دەرەكتەردى ەنگىزىپ تەكسەرۋگە بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇل جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن 2023 -جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ 31 -شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.