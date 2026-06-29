اسكەري جيىنعا كىمدەر شاقىرىلادى جانە كىمدەر بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس وسى جىلى جوسپارلى وقۋ- جاتتىعۋ جيىندارىنا زاپاستاعى ءۇش مىڭ اسكەري مىندەتتى تارتىلادى.
اتالعان ءىس-شارالار رەزەرۆتەگىلەردىڭ دايارلىق دەڭگەيىن جەتىلدىرۋ، پراكتيكالىق داعدىلاردى جاڭارتۋ، زاماناۋي قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى مەڭگەرۋ، سونداي-اق قارۋلى كۇشتەردى جۇمىلدىرۋدىڭ دايىندىق دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلادى.
قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋ جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارى تاراپىنان ارميانىڭ ناقتى اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتارى بويىنشا قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل رەتتە دايىندىق دەڭگەيى، دەنساۋلىق جاعدايى جانە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن وزگە دە تالاپتار ەسكەرىلەدى.
ازاماتتار ارنايى شاقىرتۋ نەگىزىندە شاقىرىلادى. ونى العان تۇلعالار كورسەتىلگەن ورىنعا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە كەلۋگە مىندەتتى. كەلمەگەن جاعدايدا بەس ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
- زاڭناماعا سايكەس، بۇل ءىس-شارالارعا تارتىلمايتىن ازاماتتار ساناتى ايقىندالعان. ولاردىڭ قاتارىندا وقۋ جىلى كەزەڭىندەگى پەداگوگتار، كۇندىزگى بولىمدە ءبىلىم الۋشىلار، كامەلەتكە تولماعان ءۇش جانە ودان دا كوپ بالاسى بار اتا-انالار، سونداي-اق «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن وزگە دە ساناتتار بار، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
دايىندىق مەرزىمى ءبىر ايعا دەيىن سوزىلادى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا قاتىسۋشىلار ازىق-تۇلىكپەن، كيىم-كەشەكپەن جانە مەديتسينالىق قىزمەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى. جاتتىعۋ وتەتىن ورىنعا بارۋ جانە كەرى قايتۋ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ەسەبىنەن ۇيىمداستىرىلادى.
مەملەكەت تاراپىنان الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر قاراستىرىلعان. ازاماتتاردىڭ جۇمىس ورنى مەن اتقارعان قىزمەتى ساقتالادى. جۇمىس ىستەيتىندەرگە زاڭناماعا سايكەس ورتاشا جالاقى تولەنەدى، ال جۇمىسسىز ازاماتتارعا بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن ەڭ تومەنگى جالاقى بەرىلەدى. جيىن ۋاقىتى جالپى ەڭبەك وتىلىنە ەسەپتەلىپ جازىلادى.
جوسپارلى وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭنىڭ 33-بابى 1-تارماعىنا سايكەس وتكىزىلەدى جانە ەلدىڭ جۇمىلدىرۋ رەزەرۆىن دايارلاۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ تابىلادى.
ايتا كەتەلىك قورعانىس مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا الداعى اسكەري وقۋ-جاتتىعۋلار تۋرالى ەسكەرتكەن ەدى.