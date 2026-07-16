اسكەري IT ماماندار دايارلايتىن ينستيتۋتقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىداعى راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتى جاڭا وقۋ جىلىنا تالاپكەرلەردى قابىلداۋدى باستادى.
بيىل وقۋ ورنىنا 280 نەن استام كۋرسانت قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قۇجات قابىلداۋ 31-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. تالاپكەرلەر ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ ناتيجەسى، پسيحولوگيالىق تەستىلەۋ، مەديتسينالىق تەكسەرۋ، دەنە دايارلىعى جانە ارنايى تەكسەرۋدى قامتيتىن كوپساتىلى ىرىكتەۋدەن وتەدى.
- كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەر ۇ ب ت-نىڭ ءتورت ءپانى بويىنشا كەمىندە 50 بالل جيناپ، ىرىكتەۋدىڭ بارلىق كەزەڭىنەن ءساتتى ءوتۋى قاجەت. بيىل ينستيتۋتقا 280 نەن استام كۋرسانت قابىلداۋ جوسپارلانعان،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ينستيتۋت «اسكەري ىستەگى راديوەلەكترونيكا جانە ينجينيرينگ»، «اسكەري ىستەگى راديوتەحنيكا جانە ينجينيرينگ»، «اسكەري ىستەگى اۆتوماتتاندىرۋ جانە ينفوكوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار» جانە «اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى» ماماندىقتارى بويىنشا وفيتسەرلەر دايارلايدى. بۇل باعىتتار سيفرلىق اسكەري باسقارۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ، قورعالعان بايلانىس ارنالارى مەن كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان.
سونىمەن قاتار ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسكەن «اسكەري جۋرناليستيكا» جانە قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن «اسكەري ديريجەر» قوسديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل ماماندىقتارعا تۇسۋشىلەر شىعارماشىلىق ەمتيحان تاپسىرادى.
- وقۋ تولىقتاي مەملەكەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى. كۋرسانتتار تەگىن جاتىن ورىنمەن، تاماقپەن، مەديتسينالىق قىزمەتپەن جانە اسكەري كيىم-كەشەكپەن قامتاماسىز ەتىلەدى. ينستيتۋتتى بىتىرگەن تۇلەكتەرگە «لەيتەنانت» العاشقى وفيتسەرلىك اسكەري اتاعى بەرىلەدى، ال ۇزدىك ءتامامداعاندارعا «اعا لەيتەنانت» اسكەري اتاعى تاعايىندالادى. سونداي-اق بارلىق جاس وفيتسەرلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى مەن باسقا دا اسكەري قۇرىلىمدارىندا قىزمەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى،- دەپ مالىمدەدى قورعانىس مينيسترلىگى.
بيىل راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتى قۇرىلعانىنا 25 جىل تولىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قۇرلىق اسكەرى اسكەري ينستيتۋتىندا درون تەحنولوگياسىن مەڭگەرگەن ماماندار دايارلانىپ جاتىر.