اسكەري دايىندىق مۇعالىمدەرى ءۇشىن كۋرستار نەگە قولجەتىمسىز
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اسكەري دايىندىق ءپانى مۇعالىمدەرىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جۇيەسىندە تالاپتاردىڭ تولىق ساقتالماۋى جانە كۋرستاردىڭ قولجەتىمدىلىگىنە قاتىستى ماسەلە بار.
بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا مالىمدەدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ 175 جانە 95-بۇيرىقتارىنا سايكەس جۇرگىزىلۋى ءتيىس. الايدا بۇل تالاپتاردىڭ تولىق كولەمدە ساقتالماۋى بايقالادى.
- كۋرستاردى وتكىزەتىن ۇيىمدار بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي بولۋى كەرەك. سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى تاراپىنان مىندەتتى ساراپتامادان ءوتۋى ءتيىس. ءبىراق بۇل تالاپتار بارلىق جاعدايدا بىردەي ساقتالىپ وتىرعان جوق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىن ۇيىمداستىرۋ بارىسىندا دا تاۋەكەلدەر بار.
- قورعانىس ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 7-تامىزداعى 997-بۇيرىعىنا سايكەس، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارى ءبىر عانا ۇيىم - «اسكەري-ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعى» ا ق ارقىلى اقىلى نەگىزدە وتكىزىلىپ جاتىر. كۋرستىڭ قۇنى 57 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل كوپتەگەن پەداگوگ ءۇشىن قولجەتىمسىز.
- بۇل جاعداي پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن بىرگە بۇل ماسەلە زاڭنامالىق تۇرعىدا رەتتەۋدى قاجەت ەتەدى.
- «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا سايكەس پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس. ال «ءبىلىم تۋرالى» زاڭعا سايكەس، بۇل مىندەت ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى. سوندىقتان بۇل باعىتتاعى ماسەلەلەردى جۇيەلى تۇردە شەشۋ قاجەت، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسكەري دايىندىق ءپانىن وقىتۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەسى كوتەرىلگەن ەدى.