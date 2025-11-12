اسكەري بولىمشەلەرگە جاساندى ينتەللەكتىسى بار بەينەباقىلاۋ نەگە كەرەك
استانا. KAZINFORM – ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ اسكەري بولىمشەلەرگە جاساندى ينتەللەكتى جۇيەسى بار بەينەباقىلاۋدى ەنگىزۋ مەن ساربازداردىڭ انالارىنان تۇسكەن ارىز-شاعىمعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- پرەزيدەنت ءتيىستى تاپسىرمانى بەردى، ال باس پروكۋراتۋرا ءتيىستى جۇمىستى باستاپ كەتتى. 23-قاراشادا ارىز-شاعىمداردى قاراستىرۋدىڭ ناتيجەسى جاريالانادى، - دەدى د. احمەديەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، زاڭسىز اركەتتەرگە جول بەرمەۋ ماقساتىندا بارلىق اسكەري بولىمدەردە بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ورناتىلعان.
- ءبىراق ونىڭ بارىنە جاساندى ينتەللەكتى جۇيەسىن ەنگىزۋ جۇمىسى بولىنەتىن قاراجاتقا بايلانىستى بولماق. ءمينيستردىڭ تاپسىرماسى بويىنشا كەلەر جىلى وسى ماسەلەنى تولىق شەشۋىم كەرەك. سوندىقتان قازىر قارجى مينيسترلىگىمەن وسى باعىتتا ءتيىستى ءىس-قيمىلداردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، جاساندى ينتەللەكتى قوسىلسا، Face ID ارقىلى بولىمشەدە جۇرگەن ادامدارعا قاتىستى تولىق باقىلاۋ بولادى.
- ول جۇيە جۇمىسقا كەلگەن اسكەريلەردىڭ سانىن، ولاردىڭ كىرگەن ۋاقىتىن، قىزمەت ورنىندا كىمدەردىڭ تۇرعانىن، قويماعا رۇقساتى بار ادامداردىڭ كىرۋىن، توپتاسىپ جينالعان اسكەريلەر تۇرعان ورىندى، قۇلاعان ساربازداردى، دارەتحانادان ۇزاق ۋاقىت بويى شىقپاي جاتقان ادامداردى انىقتايدى. بۇل جۇيە تولىقتاي ىسكە قوسىلسا، اسكەردەگى تارتىپكە وڭتايلى اسەر ەتەتىنىنە سەنەمىن. «اقىلدى» كامەرالار ارقىلى كوپتەگەن پروبلەمادان قۇتىلامىز. وسى ۆيدەوداعى دەرەكتەر اسكەري پوليتسياعا جولدانادى. سونىمەن قاتار، كەيبىر اناليتيكا اسكەري بولىمشەنىڭ وزىنە جىبەرىلەدى، - دەدى دارحان احمەديەۆ.
ايتا كەتەيىك، 10-قاراشا كۇنى پرەزيدەنت اسكەردە قازا تاپقان ساربازداردىڭ انالارىنان تۇسكەن ارىز-شاعىمدى 12 كۇن ىشىندە قاراستىرۋ كەرەك ەكەنىن ايتىپ، باس پروكۋرورعا ءتيىستى تاپسىرما بەردى.
ءوز كەزەگىندە باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ باس پروكۋراتۋرا مەن باس اسكەري پروكۋراتۋرا باسشىلىعى قازا تاپقان جانە جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ انالارىن قابىلدايتىنىن ءمالىم ەتتى.