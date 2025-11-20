اسكەردە الىمجەتتىك جوق - قورعانىس ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ تاياۋدا ەلوردادا بالالارى اسكەردە قازا تاپقان انالاردىڭ ميتينگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءبىز ولاردى قابىلدادىق. انالار ميتينگكە شىققان ماسەلەنىڭ ءبارى تەرگەۋ ءىس-شارالارىنا قاتىستى بولدى. تەرگەۋدى باس اسكەري پروكۋراتۋرانىڭ باقىلاۋىمەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزىپ جاتىر. ول جەردە بىزگە قاتىسى جوق ماسەلەلەر بولدى، - دەدى داۋرەن قوسانوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ ايتۋىنشا، قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردەگى ءتارتىپتى كۇشەيتۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
- كومانديرلەرمەن، پسيحولوگتەرمەن جۇمىس ىستەپ، كامەرالار ورناتىپ جاتىرمىز. ايىنا 1-2 رەت باسپا ءسوز قىزمەتكەرلەرىنىڭ ساپارىن ۇيىمداستىرۋدامىز. اسكەردە الىمجەتتىك جوق. ءبىراق، اسكەردە ەر-ازاماتتار كوپ بولعاننان كەيىن ءتۇرلى جايتتار بولادى. بۇل قوعامىمىزدا دا بار. جىگىت بولعاننان كەيىن كەلىسپەي، ەرەگەسىپ قالادى. ونداي دا بولادى. اسكەردى قوعامنان بولمەڭىزدەر. ءبىز دە قوعامنىڭ مۇشەسىمىز، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا سارباز قايتىس بولعانى حابارلاندى.
پرەزيدەنت اسكەردە قازا تاپقان ساربازدارعا قاتىستى ءىستى تەرگەۋ كەزىندە زاڭنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋدى تاپسىرعان ەدى.
بۇدان بۇرىن باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ باس پروكۋراتۋرا مەن باس اسكەري پروكۋراتۋرا باسشىلىعى قازا تاپقان جانە جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ انالارىن قابىلدايتىنىن ايتتى.
اۆتور مارلان جيەمباي