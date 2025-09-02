اسكەرگە كوشەدەن الىپ كەتەدى دەيتىندەر، سانالى تۇردە قاشىپ جۇرگەندەر - ايدوس سارىم
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايدوس سارىم وتان الدىنداعى بورىشىن وتەۋدەن جالتارىپ جۇرگەن جاستارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- اسكەرگە كوشەدەن الىپ كەتەدى دەپ جۇرگەندەر، ارميادان سانالى تۇردە قاشىپ جۇرگەندەر. بىرنەشە مارتە كەلگەن شاقىرتۋدى ەلەمەي جۇرگەن ازاماتتار. زاڭ مەن ءتارتىپ ءپرينتسيپى بويىنشا ءاربىر ەر ازامات اسكەري كوميسسارياتتان شاقىرتۋ كەلگەندە، ءوز ەركىمەن بارۋى مىندەت. بارماۋ زاڭدى بۇزۋ. مىسالى، ءۇيىمىزدى بىرەۋ توناپ كەتسە، رەنجيمىز عوي، زاڭ بۇزىلدى دەپ، اسكەردەن قاشقاندارعا دا سولاي قاراۋىمىز كەرەك، - دەپ جاۋاپ بەردى ايدوس سارىم تىلشىلەردىڭ ساۋالىنا.
ودان ءارى حالىق قالاۋلىسى الەم تاجىريبەسىن مىسالعا كەلتىردى.
- قازىر گەرمانيادا قىز-ايەلدەردى دە اسكەرگە شاقىرۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر. يزرايلدە تاعى ءبىر ەلدەردە ول بار. ارينە، ايەل ازاماتتار اسكەرگە بارماي-اق قويسىن، بۇگىنگى ارميانىڭ 25-30 پايىزى نازىك جاندىلار، - دەپ تولىقتىردى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قارۋلى كۇشتەردىڭ باس شتاب وكىلى اسكەرگە شاقىرىلعانداردى كوشەدەن ۇستاپ اكەتۋگە تىيىم سالىنعانىن ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە اسكەردەن جالتارعاندار 1 جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن.
وسى كۇزگى اسكەرگە شاقىرۋدا 22 مىڭ جاس وتان الدىنداعى بورىشىن وتەيدى.