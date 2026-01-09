اسكەرگە جارامدىلىق تۋرالى انىقتامانى eGov-تان الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - «Smart ۆوەنكومات» جوباسى اياسىندا قورعانىس مينيسترلىگى eGov ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالىنىڭ «جەكە كابينەتىندە» ازاماتتارعا ارنالعان جاڭا قىزمەتتى ىسكە قوستى.
بۇل قىزمەت ارقىلى پايدالانۋشىلار ازاماتتىڭ اسكەري قىزمەتكە قاتىستىلىعى، اسكەري ەسەپتە تۇرۋى، اسكەري قىزمەتتەن وتكەن كەزەڭدەرى، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك تولەمدەر الۋعا قۇقىق بەرەتىن مەرزىمدەر تۋرالى مالىمەتتەردى جۇكتەپ الىپ، مەسسەندجەرلەر ارقىلى جىبەرىپ نەمەسە باسىپ شىعارا الادى.
تاجىريبە كورسەتكەندەي، اسىرەسە اسكەري قىزمەتكە جارامدىلىق دارەجەسى تۋرالى اقپاراتقا سۇرانىس جوعارى. اتالعان مالىمەتتەردى الۋ ءۇشىن eGov پورتالىنىڭ «جەكە كابينەتىنە» كىرىپ، «اسكەري قىزمەت» بولىمىندەگى «جۇكتەۋ» باتىرماسىن باسۋ جەتكىلىكتى.
اسكەري ەسەپ ماسەلەلەرىنە جاۋاپتى ۇيىمداستىرۋ- جۇمىلدىرۋ جۇمىسى دەپارتامەنتىنىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا بۇل دەرەكتەردى mGov موبيلدى قوسىمشاسى مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ سەرۆيستەرى ارقىلى دا الۋ مۇمكىن بولادى.
جاڭا قىزمەت وقۋ ورنىنا قۇجات تاپسىرۋ، اسكەري قىزمەتكە نەمەسە قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جۇمىسقا ورنالاسۋ كەزىندە قۇجات جيناۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى.
ايتا كەتەلىك اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى مەديتسينالىق تەكسەرۋدى جەرگىلىكتى دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارى جۇرگىزەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.