اسكەرگە شاقىرىلعان ساربازدارعا قانداي جەڭىلدىكتەر بار؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كۇزگى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ ناۋقانى باستالدى. پرەزيدەنت جارلىعىنا سايكەس، ەلىمىزدىڭ قالالارى مەن اۋداندارىنداعى شاقىرۋ كوميسسيالارى جۇمىسقا كىرىستى.
قاي اسكەر تۇرلەرىنە قانشا ادام الىنادى؟
2026-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن اسكەرگە كەيىنگە قالدىرۋعا نەمەسە اسكەري قىزمەتتەن بوساتىلۋعا زاڭدى نەگىزى جوق 18 بەن 27 جاس ارالىعىنداعى 23 مىڭعا جۋىق ەر ازامات مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلادى.
جوسپارعا سايكەس، شاقىرىلعان ازاماتتار بىرنەشە اسكەري قۇرىلىم اراسىندا بولىنەدى:
12 مىڭنان استامى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە؛
7 مىڭى - ۇلتتىق ۇلانعا؛
3 مىڭى – ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنە؛
400 دەن استامى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە؛
300 گە جۋىعى - مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە جىبەرىلەدى.
وسىلايشا، كۇزگى ناۋقان اياسىندا مىڭداعان جاس قازاقستاندىق اسكەري مىندەتىن وتەپ، ەلدىڭ قورعانىس جۇيەسىنە ءوز ۇلەسىن قوسپاق.
اسكەرگە شاقىرۋ سيفرلاندىرىلىپ جاتىر
قورعانىس مينيسترلىگى اسكەرگە شاقىرۋ پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ كەلەدى. «سيفرلىق شاقىرۋ» جۇيەسى مەن «Smart ۆوەنكومات» جوباسىنىڭ ارقاسىندا اسكەري ەسەپكە قويۋ جانە شاقىرۋعا قاتىستى قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگى پرواكتيۆتى فورماتتا كورسەتىلەدى.
ازاماتتىڭ تۇرعىلىقتى جەرى وزگەرگەن كەزدە ونى اسكەري ەسەپكە قويۋ، 17 جاستاعى بوزبالالاردى تىركەۋ، سونداي-اق اسكەري قىزمەتتى كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە ودان بوساتۋ قىزمەتتەرى اۆتوماتتاندىرىلعان.
اسكەري ەسەپكە قاتىستى قاجەتتى اقپاراتتى ازاماتتار eGov پورتالىنداعى جەكە كابينەتى ارقىلى كورە الادى.
ساربازدارعا قانداي مۇمكىندىكتەر بەرىلەدى؟
قورعانىس مينيسترلىگى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا دا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
اسكەري قىزمەت بارىسىندا ساربازدار اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقپەن بىرگە ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە 20 عا جۋىق جۇمىسشى كاسىبىن تەگىن مەڭگەرە الادى. ولاردىڭ قاتارىندا:
جۇرگىزۋشى؛
بايلانىس مامانى؛
پارامەديك؛
ەكسكاۆاتورشى؛
باسقا دا تەحنيكالىق جانە جۇمىسشى ماماندىقتار بار.
بۇل اسكەري قىزمەت اياقتالعاننان كەيىن جاستاردىڭ ازاماتتىق ومىرگە بەيىمدەلىپ، ەڭبەك نارىعىندا ءوز ورنىن تابۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
ساربازدارعا نەسيە بويىنشا جەڭىلدىك قاراستىرىلعان
مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەرگە ءبىرقاتار الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى دا قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، اسكەري قىزمەت وتكەرۋ كەزىندە ولاردىڭ نەسيە تولەمدەرىن كەيىنگە قالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار ساربازدار ۇ ب ت تاپسىرماي-اق مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى ارقىلى جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
بۇل باستامالار اسكەري قىزمەتتى تەك مىندەت رەتىندە ەمەس، جاستار ءۇشىن كاسىبي جانە ءبىلىم الۋ مۇمكىندىكتەرىن بەرەتىن كەزەڭ رەتىندە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
اسكەري قىزمەتتىڭ ماڭىزى قانداي؟
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرزىمدى اسكەري قىزمەت ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيەنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ سانالادى.
اسكەردە دايىندىقتان وتكەن ساربازدار مەملەكەتتىڭ جۇمىلدىرۋ رەزەرۆىن قالىپتاستىرادى. سونىمەن قاتار اسكەري ورتا جاستاردىڭ بويىندا ءتارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك، كوشباسشىلىق قاسيەت جانە كوماندامەن جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.
قورعانىس ۆەدومستۆوسى اسكەرگە شاقىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋمەن قاتار، اسكەري قىزمەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، قارۋلى كۇشتەردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە اسكەري قىزمەتشىلەرگە زاماناۋي الەۋمەتتىك-تۇرمىستىق جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىر.
وسى كۇزدە 23 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق جاس اسكەري قىزمەتكە اتتانادى. سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ ەنگىزىلۋى اسكەرگە شاقىرۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتىپ قانا قويماي، اسكەري قىزمەتتەن كەيىنگى ءبىلىم مەن كاسىبي مۇمكىندىكتەردى دە كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
el.kz