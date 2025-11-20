اسكەرگە شاقىرتۋ SMS ارقىلى كەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اسكەرگە شاقىرتۋ SMS ارقىلى جىبەرىلىپ جاتىر.
قازاقستاندا 17-63 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتارعا قاتىستى مالىمەتتەر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىندە جيناقتالعان. بىلتىردان باستاپ ىسكە قوسىلعان «Smart ۆوەنكومات» جوباسى ازاماتتاردىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايى وزگەرگەن جاعدايدا جاڭا اسكەري بولىمگە اۆتوماتتى تىركەلۋگە جانە مەديتسينالىق تەكسەرىستى سيفرلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قورعانىس مينيسترلىگى وسى ماقساتتا SMS حابارلامالاردى «ەلەكتروندى ۇكىمەت» ۆەب-پورتالى - 1414 قىزمەتى جانە پايدالانۋشىنىڭ «جەكە كابينەتى» ارقىلى جىبەرە الادى، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.
جۇيە پيلوتتىق رەجيمدە استانا، شىمكەنت قالالارى مەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ اباي قالاسىندا ىسكە قوسىلعان.
سونداي-اق قازاقستاندىقتار اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدى ءبىر رەت قانا كەيىنگە قالدىرا الادى.