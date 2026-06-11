اسكەرگە شاقىرتۋ حابارلاماسىن ەلەمەگەندەرگە قانداي شارا قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - اسكەرگە شاقىرتىلاتىن جاستارعا مىندەتتى تۇردە حابارلاما جولدانادى.
بۇل تۋرالى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ ءمالىم ەتتى.
- اسكەرگە شاقىرىلاتىن ادامداردى ەسكەرتۋسىز الىپ كەتپەيمىز. زاڭ بويىنشا ەلەكتروندى تارتىپتە شاقىرتۋ ەسكەرىلگەن. حابارلاما ءۇش رەت جىبەرىلسە دە، ولار شاقىرتۋ بويىنشما كەلمەسە، بۇل ادامداردى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جىبەرۋ پۋنكتىنە جەتكىزەدى،- دەدى ا. مۇستابەكوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالساق، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتار ەندى كرەديت الا المايدى.
بۇعان دەيىن تەلەفونعا جولدانعان SMS اسكەرگە شاقىرۋ تۋرالى رەسمي حابارلاما رەتىندە تانىلاتىنىن جازعان ەدىك.