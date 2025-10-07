اسحات ايماعامبەتوۆ: TALIS-2024 جەتىستىگى - پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى زاڭنىڭ جەمىسى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى جۇرگىزگەن TALIS-2024 حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسى تۋرالى جازبا جاريالادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى قازاقستاننان 7 مىڭنان استام پەداگوگ جانە 369 مەكتەپ ديرەكتورى قاتىسقان TALIS-2024 حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ ەلگە قاتىستى ناتيجەلەرىن جاريالاعان. مۇندا قازاقستاندىق مۇعالىمدەردىڭ جۇكتەمەسى 2018 -جىلمەن سالىستىرعاندا اپتاسىنا 14 ساعاتقا قىسقارعانى ايتىلعان. ۇكىمەت بۇل كورسەتكىشتى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىلگەرىلەۋ رەتىندە باعالاپ وتىر.
ءماجىلىس دەپۋتاتى، بۇرىنعى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ تە وسى اقپاراتقا بايلانىستى جازبا جاريالادى.
ول ءوز جازباسىندا ەلىمىزدە پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى زاڭ قابىلدانعان كەزدە سالا باسشىسى بولعانىن ەسكە سالادى.
- سول كەزدە ءبىز ايتقانبىز: بۇل زاڭنىڭ اسەرى بىردەن بايقالمايدى، وعان ۋاقىت قاجەت. ەندى مىنە، سول ۋاقىت كەلدى - زاڭ ءوز تيىمدىلىگىن دالەلدەدى. الداعى جىلدارى بۇل اسەر ودان دا ايقىن بولادى دەپ سەنەمىن، - دەپ جازدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، «TALIS 2024» زەرتتەۋى 2018 -جىلمەن سالىستىرعاندا مىنانداي ماڭىزدى كورسەتكىشتەردى انىقتاعان:
- مۇعالىمدەردىڭ جۇكتەمەسى اپتاسىنا 14 ساعاتقا قىسقارىپ، ورتا ەسەپپەن 36 ساعات بولعان؛
- 71% مۇعالىم جۇمىس جاعدايىنا قاناعاتتاناتىنىن ايتقان؛
- جالاقىسىنا قاناعاتتانعان پەداگوگتەردىڭ ۇلەسى %39 دان %71 عا جەتكەن.
- 82% پەداگوگ ءوز ەڭبەگى قوعامدا باعالانادى دەپ سانايدى؛
- 58% ى ساياساتكەرلەر اراسىندا دا مۇعالىمدەرگە دەگەن قۇرمەت ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جاس مامانداردىڭ %78 ى پەداگوگيكالىق قىزمەتتى سانالى تۇردە ومىرلىك باسىمدىق دەپ اتاعان.
- ءبىر كەزدە ءبىز «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭدى ازىرلەگەندە TALIS 2018 دەرەكتەرىنە دە سۇيەنگەن ەدىك. ەندى TALIS 2024 باعىتىمىز دۇرىس بولعانىن كورسەتىپ وتىر، - دەپ جازدى دەپۋتات.