اسحات ايماعامبەتوۆ ءبىلىم بيۋدجەتىن وبلىستان اۋدانعا قايتارۋعا قارسىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ شىعىندارىن وبلىستىق بيۋدجەتتەن اۋداندىق دەڭگەيگە قايتارۋ تۋرالى زاڭ نورماسىنا قارسى شىقتى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ءماجىلىس «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى. وسى قۇجاتتا ءبىلىم بەرۋ شىعىندارىن وبلىستان اۋداندارعا قايتارۋ تۋرالى نورما بار.
اسحات ايماعامبەتوۆ بۇل نورمانى قازىرگى كۇيىندە قابىلداي سالۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
- قازىر قازاقستان مەكتەپتەرىندە 4 ميلليون بالا وقىپ جاتىر. ولار وسى جەردە قانداي زاڭدار قابىلدانىپ جاتقانىن بىلمەيدى. ولار بۇل تۇزەتۋلەرگە قارسى شىعا المايدى. ءبىراق ولاردىڭ تاعدىرى مىنا زاڭعا تىكەلەي زاڭعا بايلانىستى. پروبلەما مەكتەپتەردى قايتادان اۋدان اكىمدەرىنە باعىندىرۋدا. بۇل - 4 ميلليون بالانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى شەشىم. ءيا، اكىمدەردىڭ وكىلدەرى بار، ءيا، اۋدان اكىمدەرىنىڭ ىقپالى مەن كۇشىن كورىپ وتىرمىز. ول دۇرىس تا، داۋسىن جاقسى ەستىپ جاتىرمىز. ال ەندى وسى 4 ميلليون بالانىڭ اتىنان كىم سويلەيدى؟ - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ول ءوزى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى بولىپ تۇرعان كەزدە جاسالعان رەفورمانى قايتا بۇزۋدىڭ سالدارى قانداي بولاتىنىن ءتىزىپ بەردى.
- مەن اۋداندىق اكىمدىكتە دە، قالادا دا، وبلىستىق اكىمدىكتە دە جۇمىس ىستەدىم. ءبىلىم باسقارماسىن 4 جىل باسقاردىم. سوندىقتان بۇل سالانى بىلەمىن. مەكتەپتەردى وبلىستىق دەڭگەيگە بەرگەندە ءبىز نە كوردىك؟ ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردىڭ جارتىسىنا جۋىعىندا زاڭدى قۇجاتتار، تەحنيكالىق ءتولقۇجاتتار، جەر اكتىسى بولمادى. ءتىپتى جەرى جەكە مەنشىككە كەتىپ قالعان جاعدايلار بولدى. بالالار زاڭ جۇزىندە جوق عيماراتتاردا وقىپ كەلدى. اۋداندىق باسقارۋ كەزىندە دە 30 جىل ءدال وسىلاي بولدى. بيۋدجەتتىڭ 95 پايىزى تەك كوممۋنالدىق تولەمدەر مەن جالاقىعا كەتەتىن. دامۋعا - ءنول دەۋگە بولادى. ساتىپ الۋدان ۇنەمدەلگەن كەز كەلگەن تيىندى اۋدان اكىمدەرى كوبىنەسە باسقا سالاعا الاتىن. مەكتەپتەرگە قارجى ۇنەمدەۋ ءتيىمسىز بولدى - ءبارى ءبىر ونى تارتىپ الاتىن. ءوزىم دە سولاي، سول دەڭگەيدە جۇمىس ىستەگەنمىن، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، ەسكى باسقارۋ جۇيەسىندە مەكتەپ ءارقاشان باسىمدىقتار ءتىزىمىنىڭ ەڭ سوڭىندا تۇراتىن.
- ءبىز ءبىلىم سالاسىن وسىنداي كۇيگە قايتارعىمىز كەلە مە، جوق پا؟ 2021 -جىلعى رەفورما نە بەردى؟ وبلىستىق ۆەرتيكال جۇيەنىڭ 30 جىل بويى كورمەگەن اۋديتىنە اينالدى. ونداعان جىلدار بويى جاسىرىلىپ كەلگەن جەمقورلىق سحەمالارى اشكەرەلەنە باستادى. اۋدانعا قايتارۋ وسى جۇيەگە، وسى كۇيگە قايتۋ دەگەندى بىلدىرەدى. ءبىز ءبىلىم بەرۋ فەوداليزمىن جويدىق، بيۋدجەتتى تەڭەستىردىك. دوتاتسيالىق بيۋدجەت بار اۋىلدىڭ بالاسى العاش رەت قالاداعى بالامەن بىردەي وقۋلىققا، روبوت تەحنيكاسىنا، پاندىك كابينەتتەرگە قول جەتكىزدىك. 4 جىل ىشىندە حالىقارالىق رەيتينگتەردە تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. ءبىز پەداگوگتى قولدادىق. جىلدار بويى مۇعالىمدەردى بۇقارالىق جۇمىستارعا جەگىپ كەلگەنى ول اشىق. رەوفرمادان كەيىن مۇعالىم اقىرى ساباق بەرە باستادى، ديرەكتور اقىرى مەكتەپتى باسقارا باستادى. 4 جىلدا ناقتى ناتيجە بولدى. ال وعان دەيىنگى 30 جىلدا شە؟ - دەگەن دەپۋتات ءبىلىم بيۋدجەتىن گيبريدتى جۇيەمەن باسقارۋدى ۇسىندى.
اسحات ايماعامبەتوۆ كادرلار، ديرەكتوردى تاعايىنداۋ، اتتەستاتسيا، مەتودولوگيا، وقۋ باعدارلامالارى سياقتى ماسەلەنى قامتيتىن ءبىلىم مازمۇنى وبلىستا قالدىرۋدى ۇسىندى.
- ال جىلۋ، جارىق، شاتىر، سانيتاريا، جوندەۋ قۇرىلىس، سياقتى شارۋاشىلىق شىعىنى اۋدان اكىمدەردە بولسىن. اكىم ينفراقۇرىلىمعا جاۋاپ بەرسىن. ءبىراق تولىعىمەن ءبارىن اۋدان اكىمدىگىنە بەرىلمەۋ كەرەك. مەكتەپتە نە وقىلاتىنىنا اكىم ارالاسپاۋ كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا اكىمدىكتەگى بيۋدجەتتىك كوميسسيانىڭ قۇرامىنا ءبىلىمدى، بەدەلدى ءماسليحات دەپۋتاتتارىن قوسۋدى ۇسىنعان ەدى.