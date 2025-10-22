اسحات ايماعامبەتوۆ 2025 -جىلعى بيۋدجەتتەگى باستى وزگەرىستەردى جاريا ەتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ 2025 -جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى قاراۋ كەزىندە ەنگىزىلگەن ماڭىزدى وزگەرىستەر مەن تۇزەتۋلەر تۋرالى مالىمدەدى. ول بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا جازبا جاريالادى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ 2025 -جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتاتتار ەنگىزگەن ناقتى وزگەرىستەردى جاريا ەتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، حالىق ءجيى قوياتىن «بيۋدجەتتى قاراعاندا ناقتى نە ىستەدىڭىزدەر؟» دەگەن ورىندى سۇراققا جاۋاپ رەتىندە، وسى جولعى بيۋدجەتتە ماڭىزدى الەۋمەتتىك باعىتتارعا قوسىمشا قارجى بولىنگەن.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا - 37 ميلليارد تەڭگە قوسىمشا قارجى
20 ميلليارد تەڭگە - ونكولوگيالىق ناۋقاستاردى ەمدەۋگە؛
5 ميلليارد تەڭگە - ونكوگەماتولوگيالىق اۋرۋلاردى (لەيكەميا جانە ت. ب. ) ەمدەۋگە؛
8 ميلليارد تەڭگە - گەمودياليز قىزمەتىن قارجىلاندىرۋعا؛
4 ميلليارد تەڭگە - پاللياتيۆتىك كومەك كورسەتۋگە ءبولىندى.
ايماعامبەتوۆ بۇل قاراجاتتاردىڭ ارتىندا تەك ساندار ەمەس، «ادامداردىڭ تاعدىرى مەن ءومىرى تۇرعانىن» اتاپ ءوتتى.
ءبىلىم سالاسىنا قوسىمشا قولداۋ
بيۋدجەتتەن 402 ميلليون تەڭگە قايتا ءبولىندى. اتاپ ايتقاندا:
حالىقارالىق پاندىك وليمپيادالارعا دايىندىققا،
مەكتەپتەگى روبوتوتەحنيكا مەن عىلىمي جوبالارعا،
دەبات قوزعالىسىن دامىتۋعا جۇمسالادى.
قازاق ءتىلدى مادەني كونتەنتتى قولداۋ
300 ميلليون تەڭگە - قازاق تىلىندەگى انيماتسيالىق مۋلتفيلمدەر وندىرىسىنە جانە ولاردىڭ ينتەرنەتتە تارالۋىنا ءبولىندى؛
«XXI عاسىر كوشباسشىسى» جانە «ازامات» سياقتى تانىمدىق تەلەباعدارلامالار ەفيرگە قايتا ورالادى؛
«جايدارمان» جوباسىنا قولداۋ كورسەتىلدى؛
«استانا وپەرا» تەاترى ۇجىمىنىڭ جالاقىسىنا دا قارجى قاراستىرىلعان.
سۋ قاۋىپسىزدىگى جانە عىلىم
گەوگرافيا جانە سۋ قاۋىپسىزدىگى ينستيتۋتىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋعا 189 ميلليون تەڭگە ءبولىندى.
اسحات ايماعامبەتوۆ الداعى ۋاقىتتا 2026 -جىلعا ارنالعان بيۋدجەت جوباسىنا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەر تۋرالى دا بولەك جازبا جاريالايتىنىن ايتتى.
- بيۋدجەتتى تالقىلاۋدا تەك ءوز ءوڭىرىڭنىڭ ماسەلەسىنە عانا ەمەس، بارشا ازامات ءۇشىن ماڭىزدى جۇيەلى سۇراقتارعا نازار اۋدارۋ ماڭىزدى، - دەدى دەپۋتات.
وسىدان بۇرىن اسحات ايماعامبەتوۆ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى جۇرگىزگەن TALIS-2024 حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسى تۋرالى جازبا جاريالادى.