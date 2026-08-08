اسحات ايماعامبەتوۆ گرانتقا تۇسە الماعان تالاپكەرلەرگە كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىن يەلەنە الماعان تالاپكەرلەر ءۇشىن گرانتقا ءتۇسۋدىڭ جانە ءبىلىم الۋدىڭ وزگە دە بىرنەشە مۇمكىندىگى بار. بۇل تۋرالى بۇرىنعى ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، گرانت كونكۋرسىنىڭ ناتيجەسى تالاپكەر ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىك اياقتالدى دەگەندى بىلدىرمەيدى.
- باستىسى - ءالى دە گرانتتى جەڭىپ الۋعا مۇمكىندىك بار. بىرىنشىدەن، اكىمدىكتەردىڭ گرانتتارى بار. بىرنەشە مىڭ گرانت جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن بولىنەدى. ەكىنشىدەن، «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ گرانتتارى تاعى بار، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
سونداي-اق كەيبىر تالاپكەرلەر ءتۇرلى سەبەپپەن جەڭىپ العان مەملەكەتتىك گرانتىنان باس تارتۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا بوساعان گرانتتار كونكۋرس ناتيجەسى مەن ۇ ب ت-دا جيناعان بالعا سايكەس كەلەسى تالاپكەرلەرگە بەرىلەدى.
بۇدان بولەك، تالاپكەر جوعارى وقۋ ورنىنا اقىلى نەگىزدە ءتۇسىپ، كەيىن وقۋ ۇلگەرىمى جوعارى بولعان جاعدايدا ءبىلىم الۋ بارىسىندا بوساعان گرانتقا ۇمىتكەر بولا الادى. ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ءوز ىشكى گرانتتارى دا قاراستىرىلعان.
- «Gap year» ارقىلى ءبىر جىل دايىندالىپ، قايتادان ۇ ب ت تاپسىرىپ، گرانتتى جەڭىپ الۋعا بولادى. ول مەنىڭ ءوز باسىمنان وتكەن وقيعا. بۇل دا جاقسى شەشىم، - دەدى ول.
اسحات ايماعامبەتوۆ تاعى ءبىر مۇمكىندىك رەتىندە كوللەدجگە ءتۇسۋدى اتادى. ونىڭ سوزىنشە، كوللەدجدەردە گرانت سانى كوپ ءارى ەڭبەك نارىعىندا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىمى بار ماماندارعا سۇرانىس جوعارى. كەيىن كوللەدج تۇلەگى وقۋىن جوعارى وقۋ ورنىندا جالعاستىرا الادى.
- كورىپ وتىرعاندارىڭىزداي، مۇمكىندىكتەر وتە كوپ. ءبارى الدا. تولىق مالىمەت الۋ ءۇشىن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا جولىعۋ كەرەك،-دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.