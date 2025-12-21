اسانالى ءاشىموۆ ساحنا ساڭلاعى رەتىندە وشپەس ءىز قالدىردى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت حالىق ءارتىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى اسانالى ءاشىموۆتىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىق ءارتىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى اسانالى ءاشىموۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى.
- اسانالى ءاشىموۆ بۇكىل سانالى عۇمىرىن تەاتر جانە كينو سالاسىنا ارناپ، ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە ولشەۋسىز ۇلەس قوستى. ول كوپتەگەن وبرازداردى شەبەر سومداپ، كورەرمەن قاۋىمنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى. ساحنا ساڭلاعى ءارى كاسىبي كينوگەر رەتىندە سوڭىنا وشپەس ءىز قالدىردى. جاس ونەرپازدارعا باعىت-باعدار بەرىپ، رۋحاني ساباقتاستىقتىڭ ساقتالۋىنا زور ەڭبەك ءسىڭىردى. ورەلى ونەردىڭ تۋىن بيىك ۇستاپ، ونەگەلى عۇمىر كەشكەن ءاسانالى ءاشىموۆتىڭ جارقىن بەينەسى حالقىمىزدىڭ جۇرەگىندە ساقتالادى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
كينو جانە تەاتر اكتەرى، رەجيسسەر، پەداگوگ، پروفەسسور، قازاق ك س ر جانە ك س ر و حالىق ءارتىسى ءاسانالى ءاشىموۆ 88 جاسىندا ومىردەن ءوتتى.