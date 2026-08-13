اسابالاردىڭ كاسىبي ادەبىن كىم باقىلاۋى كەرەك - مينيسترلىك جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى اسابالار مەن مادەني ءىس-شارا جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ كاسىبي ادەبىنە كىم جاۋاپتى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجاننىڭ ايتۋىنشا، مادەني ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋشىلەردىڭ، ونىڭ ىشىندە اسابالاردىڭ كاسىبي ەتيكاسى مەن ءوزىن- ءوزى رەتتەۋ ماسەلەسى ءتيىستى كاسىبي ورتا مەن ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى اياسىندا قارالادى.
- قوعامدىق ادەپ ماسەلەسىن تەك اكىمشىلىك شەكتەۋلەر ارقىلى رەتتەۋ جەتكىلىكسىز. بۇل رەتتە كونتەنت وندىرۋشىلەردىڭ، مەديا جانە مادەنيەت سالاسى وكىلدەرىنىڭ كاسىبي جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ، ءوزىن-ءوزى رەتتەۋ ينستيتۋتتارىن دامىتۋ جانە قوعامنىڭ اقپاراتتىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ماڭىزدى، - دەدى سپيكەر.
سونداي-اق ول مينيسترلىك اقپاراتتىق مادەنيەتتى ارتتىرۋ، سيفرلىق كەڭىستىكتە جاۋاپتى مىنەز-قۇلىق قالىپتاستىرۋ جانە اقپاراتتى قاۋىپسىز پايدالانۋ باعىتىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اسابالار مەن انشىلەرگە سالىق سالۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.