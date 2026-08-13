KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اسابالاردىڭ كاسىبي ادەبىن كىم باقىلاۋى كەرەك - مينيسترلىك جاۋاپ بەردى

    استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى اسابالار مەن مادەني ءىس-شارا جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ كاسىبي ادەبىنە كىم جاۋاپتى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.

    Асабалардың кәсіби әдебін кім бақылауы керек — министрлік жауап берді
    Фото: Kazinform/ЖИ

    اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجاننىڭ ايتۋىنشا، مادەني ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋشىلەردىڭ، ونىڭ ىشىندە اسابالاردىڭ كاسىبي ەتيكاسى مەن ءوزىن- ءوزى رەتتەۋ ماسەلەسى ءتيىستى كاسىبي ورتا مەن ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى اياسىندا قارالادى.

    - قوعامدىق ادەپ ماسەلەسىن تەك اكىمشىلىك شەكتەۋلەر ارقىلى رەتتەۋ جەتكىلىكسىز. بۇل رەتتە كونتەنت وندىرۋشىلەردىڭ، مەديا جانە مادەنيەت سالاسى وكىلدەرىنىڭ كاسىبي جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ، ءوزىن-ءوزى رەتتەۋ ينستيتۋتتارىن دامىتۋ جانە قوعامنىڭ اقپاراتتىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ماڭىزدى، - دەدى سپيكەر.

    سونداي-اق ول مينيسترلىك اقپاراتتىق مادەنيەتتى ارتتىرۋ، سيفرلىق كەڭىستىكتە جاۋاپتى مىنەز-قۇلىق قالىپتاستىرۋ جانە اقپاراتتى قاۋىپسىز پايدالانۋ باعىتىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اسابالار مەن انشىلەرگە سالىق سالۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور