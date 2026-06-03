ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەندەردى كۋالىگىنەن ايىرۋ مەرزىمىن قىسقارتۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات – ءماجىلىس دەپۋتاتى نيكولاي ارسيۋتين اكىمشىلىك راقىمشىلىق اياسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ مەرزىمىن ەكى ەسە قىسقارتۋدى ۇسىندى.
الداعى اكىمشىلىك راقىمشىلىقتى تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات نيكولاي ارسيۋتين پارلامەنتكە ازاماتتاردان ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن جازانى جەڭىلدەتۋ تۋرالى كوپتەگەن وتىنىشتەر ءتۇسىپ جاتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، دەپۋتاتتار بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە 7 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ نورماسىن قايتا قاراۋ جونىندە، سونىڭ ىشىندە راقىمشىلىقتى تالقىلاۋ اياسىندا دا ۇسىنىس جولداعان.
«قوعامدا دا، پارلامەنت قابىرعاسىندا دا بۇل ماسەلە بويىنشا كوپ پىكىرتالاس تۋىندايدى. بۇل باپتى جەڭىلدەتۋدى قولدايتىندار دا، قارسى شىعاتىندار دا بار. مەن بۇل باپ بويىنشا تولىق راقىمشىلىق جاساۋدى ۇسىنبايمىن. ءبىراق ەڭ بولماعاندا جازانى ازايتۋعا بولار ەدى. مىسالى، جازانىڭ جارتىسىنان كوبىن وتەگەندەر ءۇشىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ مەرزىمىن 4 جىلعا دەيىن قىسقارتۋ سياقتى»، - دەدى دەپۋتات.
ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ بۇل ماسەلە بويىنشا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ۇستانىمى وزگەرمەگەنىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك الكوگول نەمەسە ەسىرتكى ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى كەز كەلگەن جەڭىلدىككە قارسى.
«الكوگول نەمەسە ەسىرتكى ماس كۇيىندە كولىك قۇرالىن باسقارۋ ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا جوعارى قاۋىپ توندىرەدى جانە اۋىر جاعدايلارعا اكەپ سوعاتىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى. بيىلعى جىلدىڭ بەس ايىندا عانا ماس جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسىنەن 144 جول اپاتى بولىپ، 4 ادام قازا تاپتى، 212 ادام جاراقات الدى. وتكەن جىلى 673 جول اپاتى بولىپ، 56 ادام قازا تاپتى، ونىڭ ىشىندە ءبىر بالا بار»،- دەدى ءادىلوۆ.
دەپۋتاتتىڭ بۇل باستامانى بۇرىن دا كوتەرگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، 7-جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ جازاسى تىم قاتاڭ.
«ازاماتتار قولدانىستاعى باپتان تۋىندايتىن ءبىرقاتار جاعىمسىز سالداردى ايتادى. 7 جىلعا كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ - الەمدەگى ەڭ قاتاڭ جازالاردىڭ ءبىرى. سونىمەن قاتار بۇل نورما قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ اۋىرلىعىن، جول اپاتىنىڭ بولماۋىن، الكوگول دەڭگەيىنىڭ ەڭ تومەن بولۋىن ەسكەرمەيدى»، - دەگەن بولاتىن دەپۋتات.
كونتەكست
بۇعان دەيىن ماجىلىستە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا وراي كىمدەر راقىمشىلىققا ىلىگەتىنى ايتىلدى.