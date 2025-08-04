ارىستىق ارۋ ا ق ش- تىڭ ءبىلىم جۇيەسىن جاقسارتۋعا اتسالىسىپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - 26 جاسىندا گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ گرانتىن جەڭىپ العان اسەل امانگەلدى بيىل ۋنيۆەرسيتەتتى ۇزدىك ءتامامداپ، ءبىلىم سالاسىنىڭ ماگيسترى اتاندى. ەندى ا ق ش- تاعى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ قىزمەتىنە كىرىسپەك.
District Management Group ا ق ش كومپانياسىنىڭ باس ساراپشىسى Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIV» باعدارلاماسىندا ءوز جولى، كاسىبي تاجىريبەسى جانە ا ق ش- تاعى جۇمىسى تۋرالى اڭگىمەلەپ بەردى.
- مەنىڭشە، بارلىعى مەنىڭ بالا كەزىمدە باستالدى. مەن كىشكەنتاي عانا ارىس قالاسىندا تۋدىم. جاقىندا سوندا بارىپ، مۇعالىمىممەن كەزدەسىپ قايتتىم. سول كىسى «سەن كىشكەنتاي كەزىڭنەن ۇنەمى العا ۇمتىلاتىنسىڭ. ءارقاشان جاڭا دۇنيەنى قالاپ تۇراتىنسىڭ»، - دەپ ايتىپ جاتىر. ىشىمدەگى جاقسى ومىرگە، ساپالى بىلىمگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىمنىڭ ارقاسىندا وسى دارەجەگە جەتىپ وتىرمىن دەپ ويلايمىن، - دەيدى اسەل امانگەلدى.
ستۋديا قوناعى امەريكاداعى ءبىلىم جۇيەسىن تالدايتىن جەتەكشى كومپانياداعى جۇمىسىن ءتۇسىندىردى.
- District Management Group – ا ق ش- تاعى ءبىلىم جۇيەسىن جاقسارتۋمەن اينالىساتىن ۇلكەن كومپانيا. ول جەردە مەن ءبىلىم جۇيەسىندەگى بالالاردىڭ ورتاشا بالى، مەكتەپتەگى ماسەلەلەر تۋرالى 52 شتاتپەن بايلانىسىپ، بۇكىل اقپاراتتاردى جينايمىن. سودان كەيىن ونى قالاي جاقسارتۋ كەرەك، نەنى ازايتۋ كەرەك، نەنى كوبەيتۋ كەرەگىن تولىق تالداپ، ستراتەگيا قۇرامىن، - دەيدى ول.
اسەلگە بۇل قىزمەتتى گارۆاردتا ساباق بەرگەن ۇستازى ۇسىنىپتى.
- بۇل كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى - مەنىڭ پروفەسسورىم. گارۆارد بيزنەس ۋنيۆەرسيتەتىندە سول كىسىدەن «ءبىلىم جۇيەسىندەگى ترانسفورماتسيا» دەگەن ساباقتان ءدارىس العان ەدىم. ۇستازىمنان كۇتپەگەن جەردەن وسى جۇمىس تۋرالى ۇسىنىس الدىم. قۋانا كەلىستىم. ارينە، ىشتەي قورقىنىش، قوبالجۋ بولدى. ءبىراق اقىرى سوڭىندا جۇمىس ىستەپ، تاجىريبە جينايمىن دەگەن شەشىمگە كەلدىم. سەبەبى، امەريكادا ماگيستراتۋرا وقىعان ستۋدەنتكە ۆيزاسىز ءبىر جىل جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. وسىنداي مۇمكىندىك بەرىلىپ تۇرسا، نەگە قولدانباسقا، - دەيدى جاس مامان.
قازاقستاندىق بويجەتكەن ا ق ش-تاعى ءىرى كومپانيادا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن 4 كەزەڭدىك ىرىكتەۋدەن ىركىلمەي ءوتىپتى.
- پروفەسسورىم جۇمىستى ءوزى ۇسىنعانىمەن، مەن تولىعىمەن جۇمىسقا قابىلداۋ پروتسەسىنەن ءوتتىم. جۇمىسقا تۇرۋ ءۇشىن سىناق ءتورت كەزەڭگە سوزىلدى. ءبىرىنشى كەزەڭدە جۇمىسشىعا ءۇي تاپسىرماسى بەرىلەدى. ماعان ءبىر قالاداعى مەكتەپتەردىڭ سوڭعى بەس جىلداعى ناتيجەسى بەرىلىپ، سونى سارالاپ، تالداۋ جاساۋ تاپسىرىلدى. سول اقپاراتتارعا قاراپ وتىرىپ، مەكتەپتى دامىتۋ ستراتەگياسىن قۇردىم. ەكىنشى كەزەڭدە كومپانيا باسشىلارىمەن سۇحبات بولدى. ءۇشىنشى كەزەڭدە كەيس- ستادي ءوتتى. وندا ديرەكتور ماعان ءبىر ناقتى كەيستى بەردى. مەن ونى وقىپ، ەسەپ تە شىعارىپ، اناليز دە جاساپ، ناقتى شەشىم ۇسىندىم. مۇنىڭ ءبارى ءبىر كۇننىڭ ىشىندە ءوتتى. ءبىراق ا ق ش- تا مۇنداي جۇمىسقا قابىلداۋ پروتسەستەرى ادەتتە 3-4 ايعا سوزىلادى. ال ماعان بارلىق كەزەڭدى ءبىر كۇنگە قويعاندىقتان، ولاردىڭ ماعان دەگەن قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنىن ءتۇسىندىم، - دەيدى ارىستىق ارۋ.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت